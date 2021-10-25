Зарубежные инфлюэнсеры в области мужской моды все чаще отдают предпочтение обуви на каблуках. Такие ботинки вписываются в целый ряд трендов — от ковбойского стиля до ностальгии по 70-м. Фешен-тиктокеры, к примеру, часто стилизуют сапоги на каблуках с брюками клеш.

Однако повторить такие образы трудно: размерная сетка в женской секции обуви ограничена и обычно заканчивается 41-м размером. Иногда обувь на каблуках дублируют в мужских параметрах крупные дизайнерские бренды, но, как правило, такие ботинки быстро раскупают. К тому же цены в этом сегменте соответствующие и вряд ли подходят для покупок с целью поэкспериментировать.

Британский бренд Asos Design (собственная марка интернет-магазина Asos) решила бороться с несправедливостью и дополнила свою осеннюю коллекцию мужской обувью на каблуках. Сапоги в стиле вестерн и челси на мощной платформе представлены с 38-го по 48-й европейский размер. Цены начинаются от 4390 рублей.