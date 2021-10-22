Возможно, эта подборка убережет вас от разочаровывающей покупки.

С наступлением холодов в тиктоке завирусилась старая песня Нэнси Синатры «These Boots Are Made for Walkin'». Под нее преимущественно женская часть аудитории соцсети показывает свои любимые пары осенней обуви. В основном это немного грубые ботильоны на высоком устойчивом каблуке и платформе, но одна конкретная модель появляется чаще всего — сапоги The Spice бренда Naked Wolfe.

@mainasuarez

mes préférées

♬ original sound - 𝐅𝐚𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐬

Модель почти экстремальной высоты выполнена из экокожи, на каблуке и пятке металлический значок с брендированием. Главная особенность сапог — очень узкое голенище, именно благодаря этому элементу дизайна обувь и стала мечтой многих девушек. Однако покупательницы жалуются, что из‑за отсутствия молнии надевать обувь очень неудобно, а девушки с крепкими икрами в нее попросту не влезут.

@thestrawberryfairy putting these on should be considered and extreme sport #nakedwolfe #nakedwolfeboots #platforms #platformboots ♬ These Boots Are Made For Walkin' - Nancy Sinatra
Надевать сапоги с таким узким голенищем не всегда получается столь эффектно, как в роликах

Но пока тренд набирает обороты, The Spice носят уже не только локальные тикток-инфлюэнсеры, но и мировые селебрити, например Кортни Кардашьян, а продажи бренда Naked Wolfe продолжают расти.

Naked Wolfe

24 877 р.

Pull & Bear

3999 р.

E8 By Miista

19 100 р.

8 by Yoox

15 400 р.

Bershka

4499 р.

Zara

8999 р.
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