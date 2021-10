С наступлением холодов в тиктоке завирусилась старая песня Нэнси Синатры «These Boots Are Made for Walkin'». Под нее преимущественно женская часть аудитории соцсети показывает свои любимые пары осенней обуви. В основном это немного грубые ботильоны на высоком устойчивом каблуке и платформе, но одна конкретная модель появляется чаще всего — сапоги The Spice бренда Naked Wolfe.