Возможно, эта подборка убережет вас от разочаровывающей покупки.

С наступлением холодов в тиктоке завирусилась старая песня Нэнси Синатры «These Boots Are Made for Walkin'». Под нее преимущественно женская часть аудитории соцсети показывает свои любимые пары осенней обуви. В основном это немного грубые ботильоны на высоком устойчивом каблуке и платформе, но одна конкретная модель появляется чаще всего — сапоги The Spice бренда Naked Wolfe.

Модель почти экстремальной высоты выполнена из экокожи, на каблуке и пятке металлический значок с брендированием. Главная особенность сапог — очень узкое голенище, именно благодаря этому элементу дизайна обувь и стала мечтой многих девушек. Однако покупательницы жалуются, что из‑за отсутствия молнии надевать обувь очень неудобно, а девушки с крепкими икрами в нее попросту не влезут.

Но пока тренд набирает обороты, The Spice носят уже не только локальные тикток-инфлюэнсеры, но и мировые селебрити, например Кортни Кардашьян, а продажи бренда Naked Wolfe продолжают расти.