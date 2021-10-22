Стритстайл-выходы звезд обычно разглядывать даже интереснее, чем их же образы с красных дорожек. Как минимум потому, что можно позаимствовать некоторые идеи для своих луков. «Афиша Daily» выбрала самый интересный аутфит недели.

Преппи-стиль в интерпретации Рианны выглядит так: майка в рубчик, оверсайз-пиджак в полоску и клешеные от колена кожаные брюки. Еще один вариант верхнего слоя к этому луку, который можно увидеть в карусели, — сатиновый бомбер. Но самый интересный элемент образа — «боксерские» косички, чуть ли не главная прическа прошедшего лета и наступившей осени среди звезд. В общем, новые серии «Сплетницы» не прошли даром и вернули вещи в школьном стиле в нашу повседневность.

Жакет H&M

1699 р.

Майка Weekday

999 р.

Брюки Bonprix

2590 р.

Очки Komono

5900 р.

Кроссовки Onitsuka Tiger

8490 р.

Цепь Lisa Smith

7000 р.

Бомбер Bershka

3299 р.
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