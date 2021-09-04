Британская певица Charli XCX выпустила клип на песню «Good Ones», и мы засмотрелись на сложные кошачьи стрелки Шарлотты. Рассказываем, какие приемы и продукты помогут вам повторить этот макияж.
Если в ваших планах макияж с несколькими стрелками, начинать стоит с самой сложной. Обычно это главная стрелка по ресничному краю верхнего века. Она не должна заламываться складкой или визуально делать взгляд грустным, так что рисовать ее лучше с открытыми глазами.
В случае с косплеем макияжа Charli XCX выводить стрелку нужно карандашом и кистью — так границы получатся менее четкими. Лайнер по верхнему веку и конец стрелки можно продублировать темно-серыми тенями.
К направляющей стрелке легче достраивать дополнительные. Здесь уже можно экспериментировать: соединить стрелку по нижнему веку с верхней, добавить к ним прорисованную складку верхнего века или вообще оставить все три линии параллельными.
Активный макияж часто зрительно уменьшает глаза, особенно если карандашом прорабатывается нижнее веко и внутренний уголок. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, как визажист Шарлотты решил эту проблему.
Нижнюю слизистую не стали покрывать лайнером, как это часто делают в смоки, а, наоборот, осветлили с помощью нежного бежевого оттенка — он смотрится куда естественнее белого карандаша. Это позволило сделать глаза немного круглее. Для пущего эффекта телесный лайнер добавили и во внешний уголок — так ресничный край стал еще длиннее. Стрелку по нижнему веку нарисовали с учетом этой новой анатомии.
Часто сложности в рисовании стрелок возникают из‑за неправильно подобранной кисти. Например, добрая часть аппликаторов, которые кладут в наборы с лайнерами, в принципе не приспособлена для хорошей графики. Для макияжа как у Charlie XCX вам пригодится две кисти.
Первая — скошенная, из искусственного материала — поможет вывести саму стрелку. Но больше пригодится вторая — небольшая, плоская, закругленной формы. С ее помощью вы сможете растушевать светлый лайнер, а еще поправить границы и четче обозначить расстояние между стрелками. Для последних пунктов достаточно будет нанести немного консилера или телесных кремовых теней.
Продукты, которые вам пригодятся
Водостойкий карандаш для глаз Elian Everlasting Kohl Waterproof Eyeliner, 585 р.
Тонкая подводка-карандаш для глаз Shiseido MicroLiner Ink, 1025 р.
Кисть Krygina Cosmetics Krygina № 7, 850 р.
Кисть Annbeauty Katakana S17, 1900 р.
Кисть № 1 для оформления ресничного контура, 276 р.
Подводка для глаз MAC Technakohl Liners, 1500 р.
Водостойкий карандаш-подводка Provoc, 668 р.
Универсальный карандаш для макияжа Make Up for Ever Artist Color Pencil, 978 р.