Начинайте с простой стрелки

Если в ваших планах макияж с несколькими стрелками, начинать стоит с самой сложной. Обычно это главная стрелка по ресничному краю верхнего века. Она не должна заламываться складкой или визуально делать взгляд грустным, так что рисовать ее лучше с открытыми глазами.

В случае с косплеем макияжа Charli XCX выводить стрелку нужно карандашом и кистью — так границы получатся менее четкими. Лайнер по верхнему веку и конец стрелки можно продублировать темно-серыми тенями.

К направляющей стрелке легче достраивать дополнительные. Здесь уже можно экспериментировать: соединить стрелку по нижнему веку с верхней, добавить к ним прорисованную складку верхнего века или вообще оставить все три линии параллельными.