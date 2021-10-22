Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Использую песню Lisa — «Money» в качестве аффирмации

Анна Махорина Редактор раздела «Fancy»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Georgieva (@alexandrageorgieva_official) Alexandra Georgieva, дизайнер фабрики «Крестецкая строчка», выпустила потрясающую осеннюю коллекцию с вышивкой и не менее потрясающую съемку к ней

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats) Руслан Багинский, создатель идеальных головных уборов из Украины, даже парижский стритстайл снимает красиво

Ин Франк Ждет, пока нарды станут олимпийским видом спорта

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brut Clothing (@brut_archives) Один из любимых винтажных магазинов выпускает капсулу кастомизированных курток Barbour. Знакомые силуэты стаи короче и обзавелись карманами на спине, выполняющими скорее декоративную функцию