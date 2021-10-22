Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Использую песню Lisa — «Money» в качестве аффирмации
Анна Махорина
Редактор раздела «Fancy»
Ин Франк
Ждет, пока нарды станут олимпийским видом спорта
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