Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Использую песню Lisa — «Money» в качестве аффирмации

Примерно так в моем понимании выглядят украшения на каждый день
Мои мысли, когда надеваю любую новую обувь (да и старую тоже)
Если вы не знали, мыльницы тоже бывают роскошными

Анна Махорина

Редактор раздела «Fancy»

Alexandra Georgieva, дизайнер фабрики «Крестецкая строчка», выпустила потрясающую осеннюю коллекцию с вышивкой и не менее потрясающую съемку к ней
Сумки с нетипичным дизайном от дизайнеров из Бангкока
Руслан Багинский, создатель идеальных головных уборов из Украины, даже парижский стритстайл снимает красиво

Ин Франк

Ждет, пока нарды станут олимпийским видом спорта

Один из любимых винтажных магазинов выпускает капсулу кастомизированных курток Barbour. Знакомые силуэты стаи короче и обзавелись карманами на спине, выполняющими скорее декоративную функцию
Пустота внутри. Плюсы, минусы, подводные камни?
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