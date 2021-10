Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: косметика на Хеллоуин, красивые зимние куртки российского бренда, футболки для ностальгирующих по нулевым и не только.

SHU

Двусторонняя рипстоп куртка, 13 990 р. 1 из 5 Двусторонняя куртка, 16 990 р. 2 из 5 Пуховик на кнопках, 17 990 р. 3 из 5 Двусторонний пуховик, 19 990 р. 4 из 5 Шапка-бини, 1990 р. 5 из 5

Российская марка, выпускающая в первую очередь функциональную верхнюю одежду, показала новую коллекцию. В нее вошли теплые пуховики, куртки и анораки. Многие модели бренд сделал двусторонними, чтобы покупатель мог не выбирать, какая зимняя одежда ему нравится — с прострочкой или без. В дополнение к курткам SHU также выпустили шапки. Поддержать зимнюю коллекцию бренд решил кампейном, снятом на невероятно красивых термальных источниках турецкого города Памуккале.

There Was One — новый собственный бренд Farfetch

Юбка, 23 900 р. 1 из 5 Платье, 51 100 р. 2 из 5 Платье, 48 300 р. 3 из 5 Юбка, 41 400 р. 4 из 5 Платье, 46 300 р. 5 из 5

Онлайн-платформа Farfetch, больше известная как агрегатор бутиков одежды, объявила о запуске собственного бренда одежды There Was One. Первая коллекция — базовые вещи, которые приживутся в любом гардеробе: платья классических силуэтов, ладно скроенные рубашки, простые джинсы и трикотаж. При этом вся одежда выполнена из устойчивых экоматериалов, а доставлять ее магазин обещает в минимуме упаковки.

Vans

14 990 р. 1 из 6 2 из 6 3 из 6 4 из 6 5 из 6 6 из 6

UltraRange EXO — это полукроссовки-полуботинки для серферов, которые внезапно решают добраться до волны через лес, горы и дождь. Полагаем какая‑то такая модель и может выдержать зимний путь до работы через московское метро, час пик, реагенты и слякоть. Из технологичных особенностей новинки: мембрана Gore-Tex, которая не пропускает воду в кроссовки, но выводит из них лишнюю влагу, специальный утеплитель и подошва с мощным сцеплением.

Burberry

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Английский бренд представил кампанию «Burberry Open Spaces», которая посвящена путешествиям через свободу воображения. Съемка прошла в живописной британской местности. На моделях кампании можно увидеть куртку с воротником шерпа, дутую жилетку, зимнее пальто с капюшоном-шлемом, кожаные сумки и плюшевую кепку.

Tommy Jeans

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Саблейбл Tommy Hilfiger выпустил капсульную коллекцию, стилизованную под винтажный мерч. В релиз вошли футболки и худи с принтами, отсылающими к таким поп-величинам, как Бритни Спирс, TLC, Backstreet Boys и культовым рокерам Rolling Stones. В ближайшее время вещи поступят в продажу на официальном сайте бренда. Диапазон цен — от 5490 рублей до 14 990 рублей.

Barbour x A Bathing Ape

Куртка, 33 000 р. 1 из 5 Куртка, 35 500 р. 2 из 5 Футболка, 4 500 р. 3 из 5 Свитшот, 10 500 р. 4 из 5 Панама, 5 000 р. 5 из 5

За последние несколько лет Barbour выпустил немало сильных коллабораций с самыми разными брендами — от Engineered Garments и Noah до And Wander. Но новый релиз британцев, совместный с японским A Bathing Ape, — пожалуй, самый неожиданный. Помимо двух интерпретаций классической куртки Bedale, стороны также выпустили вощеные головные уборы, а также свитшоты и футболки со специальными принтами. Купить вещи из коллаборации уже можно у избранных ритейлеров брендов, в числе которых END.

Zara Home

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Домашний отдел испанского массмаркета выпустил осеннюю коллекцию. К релизу сняли живописный мини-фильм с Хлоей Севиньи в главной роли. Предметы из новой капсулы сложно определить одним стилистическим направлением, но они все и правда похожи своей кинематографичностью. Коллекция AW21 уже представлена на сайте.

Yuliawave

1 из 4 2 из 4 3 из 4 4 из 4

Российский бренд представил коллекцию «Восхождение», вдохновленную экстремальными путешествиями в горы. Противостоять непогоде марка предлагает в дубленках-авиаторах, ярких свитерах, жилетах из овчины, шапках-ушанках и варежках. Осенне-зимняя коллекция доступна к покупке в интернет-магазине.

Lego Ideas

9999 р. 1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Если вдруг вы думали, что из Lego можно собрать исключительно сюжеты фильмов, показываем, насколько вы ошибались. Ideas — серия конструкторов для взрослых, воссоздающих реальные объекты от ракетно-космической системы НАСА «Сатурн-5-Аполлон» до аутентичной гитары Fender Stratocaster с усилителем.

Casio

6790 р. 1 из 3 5290 р. 2 из 3 6790 р. 3 из 3

Ретрофутуристичная модель для гиков и фанатов винтажных Casio. Vintage A100WEG — переосмысление часов, которые в фильме «Чужой» носила Сигурни Уивер. Тогда, чтобы усложнить образ и добавить часам воображаемый функционал, костюмеры просто объединили два циферблата Casio F-100. Обновленная версия с четырьмя кнопками выпущена в золотом, серебристом и темно-сером цвете.

Lush

Пена для ванны Alien, 550 р. 1 из 4 Слайм для душа Ectoplasm, 550 р. 2 из 4 Бомба для ванны Bat Art, 520 р. 3 из 4 Скраб для губ Trick Or Treat, 620 р. 4 из 4

В этом году Хеллоуин в Lush отсылает больше к Малдеру и Скалли, чем к Дракуле. В праздничную коллекцию попали продукты, которые вполне можно было использовать как реквизит к научной фантастике нулевых. Кислотный слайм для душа с цитрусовым запахом, пена для ванны, превращающая воду в неоново-желтую газировку, или гель для душа насыщенного зеленого цвета. Любителям готических отсылок тоже найдется чем поживиться — бомбами для ванны в виде летучих мышей, тыкв и призраков.

Спецпредложения День рождения Articoli в ГУМе 22, 23 и 24 октября Articoli приглашает клиентов на свой день рождения. Ведущие визажисты подготовят индивидуальные фейс-чарты для клиентов с подбором декоративной косметики, а бьюти-эксперты дадут персональные советы по уходу за кожей в осенне-зимний период. Покупателей ждут подарки и участие в лотерее, где можно выиграть билет в ГУМ Кинозал, сертификат на маникюр в Dior Institut, спа-процедуру в Articoli Salon и другие призы. Trade In в Arny Praht В магазинах питерского бренда аксессуаров можно обменять старые сумки на скидки. За изжившую себя модель Arny Praht можно получить скидку в 20% на весь ассортимент марки. Сумки из искусственной кожи других фирм обойдутся чуть дешевле — в 10%. Акция действует до 31 октября.