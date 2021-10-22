Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: косметика на Хеллоуин, красивые зимние куртки российского бренда, футболки для ностальгирующих по нулевым и не только.
SHU
Двусторонняя рипстоп куртка, 13 990 р.
Двусторонняя куртка, 16 990 р.
Пуховик на кнопках, 17 990 р.
Двусторонний пуховик, 19 990 р.
Шапка-бини, 1990 р.
Российская марка, выпускающая в первую очередь функциональную верхнюю одежду, показала новую коллекцию. В нее вошли теплые пуховики, куртки и анораки. Многие модели бренд сделал двусторонними, чтобы покупатель мог не выбирать, какая зимняя одежда ему нравится — с прострочкой или без. В дополнение к курткам SHU также выпустили шапки.
Поддержать зимнюю коллекцию бренд решил кампейном, снятом на невероятно красивых термальных источниках турецкого города Памуккале.
There Was One — новый собственный бренд Farfetch
Юбка, 23 900 р.
Платье, 51 100 р.
Платье, 48 300 р.
Юбка, 41 400 р.
Платье, 46 300 р.
Онлайн-платформа Farfetch, больше известная как агрегатор бутиков одежды, объявила о запуске собственного бренда одежды There Was One. Первая коллекция — базовые вещи, которые приживутся в любом гардеробе: платья классических силуэтов, ладно скроенные рубашки, простые джинсы и трикотаж. При этом вся одежда выполнена из устойчивых экоматериалов, а доставлять ее магазин обещает в минимуме упаковки.
Vans
14 990 р.
UltraRange EXO — это полукроссовки-полуботинки для серферов, которые внезапно решают добраться до волны через лес, горы и дождь. Полагаем какая‑то такая модель и может выдержать зимний путь до работы через московское метро, час пик, реагенты и слякоть.
Из технологичных особенностей новинки: мембрана Gore-Tex, которая не пропускает воду в кроссовки, но выводит из них лишнюю влагу, специальный утеплитель и подошва с мощным сцеплением.
Burberry
Английский бренд представил кампанию «Burberry Open Spaces», которая посвящена путешествиям через свободу воображения. Съемка прошла в живописной британской местности. На моделях кампании можно увидеть куртку с воротником шерпа, дутую жилетку, зимнее пальто с капюшоном-шлемом, кожаные сумки и плюшевую кепку.
Tommy Jeans
Саблейбл Tommy Hilfiger выпустил капсульную коллекцию, стилизованную под винтажный мерч. В релиз вошли футболки и худи с принтами, отсылающими к таким поп-величинам, как Бритни Спирс, TLC, Backstreet Boys и культовым рокерам Rolling Stones. В ближайшее время вещи поступят в продажу на официальном сайте бренда. Диапазон цен — от 5490 рублей до 14 990 рублей.
Barbour x A Bathing Ape
Куртка, 33 000 р.
Куртка, 35 500 р.
Футболка, 4 500 р.
Свитшот, 10 500 р.
Панама, 5 000 р.
За последние несколько лет Barbour выпустил немало сильных коллабораций с самыми разными брендами — от Engineered Garments и Noah до And Wander. Но новый релиз британцев, совместный с японским A Bathing Ape, — пожалуй, самый неожиданный. Помимо двух интерпретаций классической куртки Bedale, стороны также выпустили вощеные головные уборы, а также свитшоты и футболки со специальными принтами. Купить вещи из коллаборации уже можно у избранных ритейлеров брендов, в числе которых END.
Zara Home
Домашний отдел испанского массмаркета выпустил осеннюю коллекцию. К релизу сняли живописный мини-фильм с Хлоей Севиньи в главной роли. Предметы из новой капсулы сложно определить одним стилистическим направлением, но они все и правда похожи своей кинематографичностью.
Коллекция AW21 уже представлена на сайте.
Yuliawave
Российский бренд представил коллекцию «Восхождение», вдохновленную экстремальными путешествиями в горы. Противостоять непогоде марка предлагает в дубленках-авиаторах, ярких свитерах, жилетах из овчины, шапках-ушанках и варежках.
Осенне-зимняя коллекция доступна к покупке в интернет-магазине.
Lego Ideas
9999 р.
Если вдруг вы думали, что из Lego можно собрать исключительно сюжеты фильмов, показываем, насколько вы ошибались. Ideas — серия конструкторов для взрослых, воссоздающих реальные объекты от ракетно-космической системы НАСА «Сатурн-5-Аполлон» до аутентичной гитары Fender Stratocaster с усилителем.
Casio
6790 р.
5290 р.
6790 р.
Ретрофутуристичная модель для гиков и фанатов винтажных Casio. Vintage A100WEG — переосмысление часов, которые в фильме «Чужой» носила Сигурни Уивер. Тогда, чтобы усложнить образ и добавить часам воображаемый функционал, костюмеры просто объединили два циферблата Casio F-100.
Обновленная версия с четырьмя кнопками выпущена в золотом, серебристом и темно-сером цвете.
Lush
Пена для ванны Alien, 550 р.
Слайм для душа Ectoplasm, 550 р.
Бомба для ванны Bat Art, 520 р.
Скраб для губ Trick Or Treat, 620 р.
В этом году Хеллоуин в Lush отсылает больше к Малдеру и Скалли, чем к Дракуле. В праздничную коллекцию попали продукты, которые вполне можно было использовать как реквизит к научной фантастике нулевых. Кислотный слайм для душа с цитрусовым запахом, пена для ванны, превращающая воду в неоново-желтую газировку, или гель для душа насыщенного зеленого цвета. Любителям готических отсылок тоже найдется чем поживиться — бомбами для ванны в виде летучих мышей, тыкв и призраков.
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