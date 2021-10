Studio 29

Marc O’Polo

Crocs

Beaded Breakfast

Pandora

Переориентация бренда в сторону зумеров прошла успешно. В коллекции Pandora Me, глобальными амбассадорами которой стали Чарли XCX и Эдисон Рей, вместо тех самых шармиков появились коннекторы и звенья для соединения составных цепей и наборных колец. Присмотритесь, даже если раньше скептически относились к марке.

Don’t Touch My Skin

Paco Rabanne

В коллекции серебряных подушек Paco Rabanne Pacollection пополнение — три новых композиции. Вишнево-перечная Major Me, мятно-апельсиновая Blossom Me и цветочно-специевая Dandy Me.

Ароматы поступят в продажу до конца октября. Флакон обойдется в 6800 р.