Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: украшения для зумеров, красивая зимняя одежда, духи-подушки и не только.

Studio 29

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Российский бренд представил новую коллекцию и выпустил к ней лукбук, вдохновленный главными природными стихиями. В дроп вошли вещи, без которых не обойтись в городе осенью: стеганые куртки, тренчи из экокожи, жилеты, утепленные куртки, пальто и брючные костюмы — все в ярких трендовых цветах. Приобрести вещи уже можно на сайте Studio 29.

Marc O’Polo

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Marc O’Polo перезапустился в России и показал осенне-зимнюю капсулу. В новом дропе сделана ставка на экологичность: тут, к примеру, можно найти пуховики из переработанных материалов. Другие интересные айтемы — капюшон на завязках и дутый стеганый жилет. Часть курток представлена в официальном интернет-магазине марки.

A-Cold-Wall* x Beats by Dr. Dre

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Бренд Сэмуэля Росса выпустил необычную коллаборацию — с брендом наушников Beats. В основу совместного релиза легла беспроводная модель Studio3. Наушники сохранили все технические характеристики. Главным изменением стал эффектный корпус, выполненный в эффектной бетонной расцветке, и брендинг A-Cold-Wall*. Коллаборационные наушники поступят в продажу 18 октября. Купить их можно будет на официальном сайте Apple и у избранных ретейлеров британского бренда.

Crocs

Набор из трех джиббитсов, 699 р. 1 из 4 Набор из пяти джиббитсов, 1399 р. 2 из 4 Набор из трех джиббитсов, 599 р. 3 из 4 Набор из пяти джиббитсов, 1399 р. 4 из 4

Бренд самой неоднозначной, но и крайне популярной обуви перепридумал джиббитсы (так называются фигурки, которые можно крепить на кроксы). Теперь их можно крепить как пины, заколки или фиксировать резинками. Это значит, что гигантскими стразами, геральдическими символами или трогательными звездочками и сердечками получится украсить не только обувь.

Beaded Breakfast

Серьги, 3990 р., кольцо, 2990 р. 1 из 3 Кольцо, 1690 р. 2 из 3 Колье, 5990 р. 3 из 3

Марка бисерных украшений Beaded Breakfast в который раз доказывает, что из наивного материала можно делать не только надоевшие пестрые чокеры. Новая коллекция собрана из украшений, напоминающих винтажную люксовую бижутерию: от колье из бисерных глаз до колец из стекляруса и крупных сережек в стиле 60-х.

Pandora

Наборное кольцо, 1990 р. 1 из 4 Моносерьга-коннектор, 1990 р. 2 из 4 Звенья для браслета, 1990 р. 3 из 4 Линк для браслета, 1990 р. 4 из 4

Переориентация бренда в сторону зумеров прошла успешно. В коллекции Pandora Me, глобальными амбассадорами которой стали Чарли XCX и Эдисон Рей, вместо тех самых шармиков появились коннекторы и звенья для соединения составных цепей и наборных колец. Присмотритесь, даже если раньше скептически относились к марке.

Don’t Touch My Skin

Косметический бренд Адэль Мифтаховой сразу провозгласил экологичный подход к продуктам одним из принципов своей работы. С первого дня марка принимала пустые флаконы средств на переработку и даже выпустила украшения из получившегося пластика. Логично, что продолжением инициативы должны были стать рефиллы быстро расходуемых средств. Однако оказалось, что дойпаки — самый удобный формат для сменных блоков — сложно сдать в переработку. В этом году бренду совместно с экоцентром «Сборка» удалось решить проблему сбора рефиллов. Первым продуктом в большом объеме стал гель для умывания. Средство объемом в 300 мл уже можно купить на сайте бренда за 1090 р. После использования дойпак можно разрезать, помыть и сдать в пункты приема в магазинах Foam или Peak.

Paco Rabanne

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В коллекции серебряных подушек Paco Rabanne Pacollection пополнение — три новых композиции. Вишнево-перечная Major Me, мятно-апельсиновая Blossom Me и цветочно-специевая Dandy Me. Ароматы поступят в продажу до конца октября. Флакон обойдется в 6800 р.

Solemate

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Российский бренд, специализирующийся на продуктах по уходу за обувью и одеждой, провел глобальный ребрендинг. Помимо обновленных логотипа и упаковки Solemate изменил и сами средства. В первую очередь смена рецептуры привела к более эффективному действию продуктов — например, у пропитки Shield улучшились водоотталкивающие свойства, а дезодорант Breathe стал дольше сохранять свежесть обуви. Кроме того, у ряда позиций из ассортимента увеличились объем и срок годности. Обновленная линейка продуктов Solemate уже поступила в продажу.

Межсезонные распродажи Lime Российский бренд запустил скидки до 50% на выделенный ассортимент. В селекции сейла представлены стеганые бомберы, блейзеры без лацканов, расслабленные джинсы палаццо, мини-платья, базовые рубашки, сарафаны и другие тренды осени. Распродажа представлена на сайте и в магазинах сети. Arkhangelskoye Outlet, «Outlet Village Белая Дача» и «Outlet Village Пулково» В период с 18 по 24 октября посетителей аутлетов будут ждать дополнительные скидки до –20%, специальные предложения и подарки. Избранные магазины предоставят возможность консультации с профессиональным стилистом и услугу кастомизации. COS На сайте шведского бренда и в офлайн-магазине в «Афимолле» подходит к концу межсезонная распродажа. Успевайте приобрести со скидками 50% добротный трикотаж, свободные рубашки, костюмные брюки, спортивные комплекты и другие вневременные вещи. «Стокманн» 13–17 октября в универмагах «Стокманн» и их онлайн-магазине традиционно пройдет акция «Сумасшедшие дни». В распродаже участвует женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, а также косметика, парфюмерия, товары для дома и средства по уходу за одеждой.