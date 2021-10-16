Чтобы подготовиться к зиме, вовсе не обязательно тратиться на новую куртку или пальто. Зачастую гардероб можно утеплить точечными покупками и дополнительными слоями. «Афиша Daily» собрала 5 позиций, которые помогут это сделать.

Пуховые жилетки

Сегодня ультралегкие пуховики можно найти не только у специализированных аутдор-брендов, но и в ближайшем массмаркете, например в Uniqlo. Это функциональный предмет гардероба, который можно носить как самостоятельную вещь, так и в качестве дополнительного слоя под пальто или полевую куртку. Единственная сложность, которая может возникнуть, — это подбор размера. Пуховик не должен сковывать движения и комкаться под верхней одеждой. Чтобы избежать этого, лучше брать не полноценный пуховик, а жилетку. Таким образом вы утеплитесь и избавите себя от ощущения дискомфорта в области рукавов.

Флиски

Флиски тоже успешно перекочевали в повседневный гардероб из аутдора. Для многослойных образов нужны не объемные оверсайз-куртки или худи, а более тонкие и аккуратные модели. Что‑то внешне напоминающее лайнер или кардиган. Последние очень хорошо получаются у британского Universal Works. Наряду с однотонными моделями в коллекциях бренда можно найти яркие кардиганы с панельным дизайном или с узором в клетку.

Термобелье

Для носки в городе, как правило, выбирают термолонгсливы, чтобы дополнительный слой не выглядывал из‑под вещей. Мы же, напротив, советуем выбирать водолазки, воротник которых будет виден. Во-первых, такие топы обеспечивают тепло в области шеи — при подборе правильной экипировки можно даже обойтись без шарфа. Во-вторых, воротник из‑под худи или рубашки все еще смотрится красиво.

Шарфы-воротники

Шарфы-воротники куда практичнее традиционных моделей — они закрывают большую поверхность, регулируются по посадке и их сложнее потерять. Среди преимуществ есть разве что один минус — несовместимость с формальной одеждой. Но если вы не обременены офисным дресс-кодом, то смело покупайте. Однотонные или с яркими узорами в стиле аутдор-брендов из 90х — выбор за вами.

Теплые носки

Thunders Love, 1806 р. 1 из 3 Anonymous Ism, 3941 р. 2 из 3 Uniqlo, 399 р. 3 из 3

Теплые носки стоит доставать уже в начале осени, когда с каждой неделей становится холоднее, а вы еще не перешли с любимых кроссовок на сезонные ботинки. Ну и, учитывая столичную погоду, зимой такие тоже не будут лишними, так как они дольше сохраняют тепло. При подборе стоит отталкиваться от состава — это может быть комбинация хлопка и полиэфира (как у носков Uniqlo Heattech) или смесовая шерсть (как у японских мастеров Anonymous Ism).