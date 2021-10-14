Продолжаем рассказывать о брендах, милых нашему сердцу. На этот раз — о французском Le Laboureur, выпускающем изящную рабочую одежду.
Французский взгляд на рабочую одежду
При упоминании словосочетания «рабочая одежда» на ум сразу приходят два классических бренда — Carhartt и Dickies. Более погруженные в тему, вероятно, слышали еще и о менее тиражированном Ben Davis. Но очевидно, что достойную рабочую одежду можно найти не только у американских старожилов.
Если ищете что‑то новое, то присмотритесь к малоизвестному, но точно заслуживающему внимания французскому Le Laboureur (переводится как «пахарь»). Бренд был основан в 1950-х в маленьком городке Дигуэн и, как можно догадаться по названию, производил одежду для сельскохозяйственных рабочих. Его сложно сравнивать с более именитыми заокеанскими коллегами. Хотя бы потому, что во второй половине прошлого века рабочая одежда в США и в Европе выглядела совершенно по-разному. Да, и там и там в приоритете были практичные износостойкие материалы и обилие карманов, но крой и дизайн отличались.
Рабочие куртки, похожие на пиджаки
Пожалуй, самый популярный предмет рабочего гардероба — куртка. Наиболее распространенный силуэт — Chore Coat, отличающийся воротником и тремя (иногда четырьмя) карманами на лицевой стороне. У большинства брендов рабочей одежды, будь то Carhartt или Le Laboureur, есть своя интерпретация такой куртки. Но у французов она выглядит более изящно и напоминает скорее пиджак.
Другое важное отличие моделей Le Laboureur — материалы. Вместо привычного канваса французы используют шерсть или плотную хлопковую слегка блестящую ткань молескин, которая красиво состаривается.
Из‑за вышеупомянутых различий куртки Le Laboureur лучше других подойдут для комбинаций с рубашками и свитерами. Кроме того, модели из ткани молескин можно использовать в качестве дополнительного слоя — например, овершота под пальто.
Где покупать
В последние несколько лет французский бренд начал выходить из тени. Во-многом этому способствовали представительство у ряда европейских ретейлеров мужской одежды и релиз Junya Watanabe на базе моделей Le Laboureur.
Сейчас бренд представлен в Fat Buddha Store, Urban Excess. и Hansen. Куртка из молескина обойдется примерно в 10 тыс. рублей, а модель из шерсти будет стоить от 16 до 19 тыс. рублей.