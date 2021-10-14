Французский взгляд на рабочую одежду

При упоминании словосочетания «рабочая одежда» на ум сразу приходят два классических бренда — Carhartt и Dickies. Более погруженные в тему, вероятно, слышали еще и о менее тиражированном Ben Davis. Но очевидно, что достойную рабочую одежду можно найти не только у американских старожилов.

Если ищете что‑то новое, то присмотритесь к малоизвестному, но точно заслуживающему внимания французскому Le Laboureur (переводится как «пахарь»). Бренд был основан в 1950-х в маленьком городке Дигуэн и, как можно догадаться по названию, производил одежду для сельскохозяйственных рабочих. Его сложно сравнивать с более именитыми заокеанскими коллегами. Хотя бы потому, что во второй половине прошлого века рабочая одежда в США и в Европе выглядела совершенно по-разному. Да, и там и там в приоритете были практичные износостойкие материалы и обилие карманов, но крой и дизайн отличались.