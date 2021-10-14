Исследования в области лечения депрессии охватывают огромный спектр методов: от традиционных антидепрессантов до вживления специального импланта в головной мозг. Но ученые не перестают изучать менее радикальные способы — среди них и использование препаратов с рыбьим жиром. Разбираемся, что известно об этом методе терапии на сегодняшний день.

Дисклеймер: Если вы отмечаете у себя сниженное настроение, упадок сил и суицидальные мысли, обратитесь к врачу-психиатру. Самодиагностика и самолечение не могут заменить медицинскую консультацию. В тексте рассказывается о методах дополнительной терапии, которые можно обсудить с лечащим врачом.

Почему рыбий жир вообще стали рассматривать для лечения депрессии?

Мы до сих пор точно не знаем, как устроены механизмы возникновения депрессии. Долгое время главной теорией была серотониновая: она гласит, что депрессия возникает из‑за нарушений выработки или метаболизма серотонина (так называемого гормона счастья). Но эта теория все чаще подвергается критике: так, она не объясняет, почему антидепрессанты начинают работать не сразу (а иногда не работают и вовсе). Сегодня множество исследований сконцентрировалось вокруг воспалительной теории. Ученые уверены: хроническое воспаление является одним из основных факторов в развитии депрессивных расстройств. Подобное воспаление может возникать практически из‑за чего угодно: курение, отсутствие физической активности, изменения проницаемости кишечника, дефицит витамина Д и даже кариес вызывают иммунный ответ организма. Хотя теория стала популярной относительно недавно, возникла она гораздо раньше — еще в 1995 году выходило исследование о повышенных маркерах воспаления при депрессии. Именно поэтому исследователи депрессивных расстройств стали обращать внимание на вещества, способные снижать воспаление. Такими свойствами обладают полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) — основные компоненты БАДов из рыбьего жира.

Что говорят исследования?

На этикетках большинства препаратов рыбьего жира можно встретить две аббревиатуры: ЭПК (EPA) и ДГК (DHA). ЭПК — это эйкозапентаеновая кислота, а ДГК – докозагексаеновая кислота. В нашем организме ДГК защищает мембраны клеток (в том числе и клеток головного мозга), а также участвует в передаче нервных импульсов. ЭПК нашим организмом почти не вырабатывается, ее мы получаем с пищей. И съедать достаточное количество ЭПК действительно важно — эта кислота снижает риск заболеваний нервной системы и уменьшает концентрацию «плохого холестерина» в крови. Довольно большой процент исследований рассматривал именно БАДы с высоким содержанием ЭПК как возможную терапию депрессии. В популярной TED-лекции 2013 года доктор Стивен Иларди утверждал, что для антидепрессивного эффекта дозировка должна составлять 1000–2000 мг ЭПК в день. Причем соотношение ЭПК к ДГК должно быть 2 или 3 к 1. Найти препараты с такими характеристиками на полках аптек или на специализированных сайтах не так‑то просто. Но свежие исследования не выделяют ЭПК как основное антидепрессивное вещество рыбьего жира. Авторы статьи в журнале Molecular Psychiatry выяснили, что оба компонента рыбьего жира способны снижать симптомы депрессии . Просто у них разные механизмы воздействия: в то время как ЭПК обеспечивает основной противовоспалительный эффект, ДГК защищает нейроны и не дает замедлиться нейрогенезу (процессу образования новых нервных клеток). Причем механизм того, как ДГК влияет на нейрогенез, очень похож на механизм антидепрессантов сертралина и венлафаксина.

Могут ли препараты рыбьего жира заменить антидепрессанты?

Виктор Лебедев Психиатр, руководитель психопросветительского проекта «Дело Пинеля»

Полиненасыщенные жирные кислоты могут уменьшать симптомы депрессии за счет снятия воспаления — в тех случаях, когда депрессия связана с нейровоспалением. Но на данный момент в клинической практике нет методов, позволяющих определить, что именно воспаление стало причиной депрессии у конкретного пациента. ПНЖК также могут оказывать стабилизирующий эффект, воздействуя на мембраны нейронов. Есть данные и о том, что компоненты рыбьего жира воздействуют на сигналы, которыми обмениваются клетки головного мозга. То есть, это довольно неспецифический механизм, который сильно отличается от более понятного и прицельного действия антидепрессантов. В последних исследованиях действительно обсуждается, что использование добавок с омега-3 можно рассматривать как один из способов терапии депрессии — в частности, усиливать с их помощью действие основных лекарств. Правда, в тех случаях, когда требуется усиление антидепрессанта, в медицинской практике уже используют более серьезные препараты с доказанной эффективностью. В случае с ПНЖК остается много спорных моментов: например, какая доза будет считаться терапевтической и как будут выглядеть протоколы испытаний. Кроме того, не совсем ясно, кто будет этими испытаниями заниматься. Фармацевтические компании вряд ли будут заинтересованы в исследовании рыбьего жира.

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