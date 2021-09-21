Приложения в телефоне, конечно, не вылечат от серьезного расстройства — зато могут помочь пережить паническую атаку и отследить приближение депрессии.

«АнтиПаника»

Созданное при поддержке Союза охраны психического здоровья приложение поможет пережить паническую атаку: наладит дыхание и объяснит, что происходит.

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Wysa

Чат-бот, с которым можно разговаривать о своем ментальном здоровье и практиковать упражнения по методу когнитивно-поведенческой терапии.

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MindDoc: Your Companion

Дневник настроения с расширенным функционалом: каждый день MindDoc предлагает ответить на пару вопросов, помогающих не упустить начало депрессии.

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Aloe Bud

Очень симпатичное приложение-компаньон помогает не забывать о полезных привычках: попить воды, медленно подышать, сделать перерыв.

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«АнтиДепрессия»

Приложение самопомощи для людей с депрессией: внутри развернутый дневник настроения, обучающие ролики и упражнения на коррекцию мышления.

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Moodnotes

Удобный трекер настроения с забавной опцией: можно не указывать свое настроение вручную, а просто улыбнуться или нахмуриться на камеру.

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Meditopia

Библиотека медитаций, сказок на ночь и умиротворяющей музыки. Можно выбрать медитацию под настроение — есть даже опции на случай «отсутствия мотивации».

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UCLA Mindful

Приложение университета UCLA для тех, кто ценит научный подход к медитации. По четвергам здесь можно подключаться к онлайн-практике.

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Gratitude Garden

Приложение, главная валюта которого — ваши хорошие воспоминания о каждом дне. За них вы получаете баллы, на которые можно украшать свой виртуальный сад.

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Todoist

Приложение для списков дел, где их можно распределять по приоритету и категориям, отслеживать прогресс и (хоть немного) упорядочить хаос своей жизни.

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Bearable

Подробнейший трекер ментального и физического здоровья, в котором можно отследить, как на ваше настроение влияет сон, еда и даже конкретные люди.

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10 приложений, чтобы выдохнуть и отдохнуть от телефона
10 приложений, чтобы выдохнуть и отдохнуть от телефона