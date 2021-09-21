Приложения в телефоне, конечно, не вылечат от серьезного расстройства — зато могут помочь пережить паническую атаку и отследить приближение депрессии.
Созданное при поддержке Союза охраны психического здоровья приложение поможет пережить паническую атаку: наладит дыхание и объяснит, что происходит.
Чат-бот, с которым можно разговаривать о своем ментальном здоровье и практиковать упражнения по методу когнитивно-поведенческой терапии.
Дневник настроения с расширенным функционалом: каждый день MindDoc предлагает ответить на пару вопросов, помогающих не упустить начало депрессии.
Очень симпатичное приложение-компаньон помогает не забывать о полезных привычках: попить воды, медленно подышать, сделать перерыв.
Приложение самопомощи для людей с депрессией: внутри развернутый дневник настроения, обучающие ролики и упражнения на коррекцию мышления.
Удобный трекер настроения с забавной опцией: можно не указывать свое настроение вручную, а просто улыбнуться или нахмуриться на камеру.
Библиотека медитаций, сказок на ночь и умиротворяющей музыки. Можно выбрать медитацию под настроение — есть даже опции на случай «отсутствия мотивации».
Приложение университета UCLA для тех, кто ценит научный подход к медитации. По четвергам здесь можно подключаться к онлайн-практике.
Приложение, главная валюта которого — ваши хорошие воспоминания о каждом дне. За них вы получаете баллы, на которые можно украшать свой виртуальный сад.
Приложение для списков дел, где их можно распределять по приоритету и категориям, отслеживать прогресс и (хоть немного) упорядочить хаос своей жизни.
Подробнейший трекер ментального и физического здоровья, в котором можно отследить, как на ваше настроение влияет сон, еда и даже конкретные люди.