Большая часть осенне-зимних трендов, которые предлагают нам мировые дизайнеры, как правило, редко находит применение в условиях российского климата. Но в этом году Versace напомнили нам о приеме, который будет уместно смотреться даже при минусовой температуре. Модный бренд предлагает не прятать кепки до весны, а утеплить их косынкой.