Роскошная альтернатива шапкам, которая устроит даже самых заботливых мам.
Большая часть осенне-зимних трендов, которые предлагают нам мировые дизайнеры, как правило, редко находит применение в условиях российского климата. Но в этом году Versace напомнили нам о приеме, который будет уместно смотреться даже при минусовой температуре. Модный бренд предлагает не прятать кепки до весны, а утеплить их косынкой.
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Подобный трюк уже мелькал на подиумах. Например, в 2018 году цветастые платки поверх спортивных кепок носили модели на показе Vetements.
Как подобрать кепку к косынке?
Если вы не уверены в своих способностях стилиста, выбирайте однотонные кепки и платки комплиментарных оттенков. Другой беспроигрышный вариант — темная бейсболка с лого и пестрый шарф. Задача со звездочкой: научиться сочетать разные принты.
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