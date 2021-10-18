В сентябре прошли традиционные недели моды с показами сезона SS22. Мы поговорили со стритстайл-фотографом Анастасией Федосеевой, которая только вернулась из Европы, где снимала образы инфлюенсеров, моделей и редакторов. Узнали, как стать стритстайл-фотографом, можно ли заработать в этом жанре и действует ли авторское право на просторах инстаграма.

— Расскажите, как и когда вы стали фотографом? — Фотографом я стала случайно, такую цель себе не ставила. Правда, у меня всегда была какая‑то непонятная камера, но осознанно фотографировать я стала примерно в 2014 году. До этого я мечтала стать байером. Мой тогдашний молодой человек работал в модной сфере и, по его словам, в задачи байера входило путешествовать и ходить по показам . Тогда я думала: «Вау, хочу быть байером!» Получив образование в Москве, я поехала учиться в Милан, в институт Марангони (школа моды, дизайна и искусства. — Прим. ред.). Первый год училась на курсе Fashion Business и второй — на Luxury Brand Management. В какой‑то момент наши учителя стали прогуливать занятия, переносить свои пары. Мы, студенты, сначала не понимали, что происходит. Выяснилось, что началась Неделя моды, а наши преподаватели — действующие байеры и редакторы — должны были ходить по всем показам. Мы с одногруппниками решили тоже посмотреть, что там происходит. Тогда я впервые увидела стритстайл-фотографов живьем: все с профессиональными фотоаппаратами, толкаются, бегают за героями — причем не за селебрити.

У меня раньше было представление, что надо бегать за актерами, певцами. А тут какие‑то непонятные девушки, хотя и красиво одетые.



С собой у меня был простой туристический фотоаппарат с зумом. Я пошла на показ Dolce&Gabbana, снимала там все подряд, бегала и прыгала, было классно. А дома поняла, что в камере все это время не было карты памяти . Но я вообще не расстроилась, мне так понравилась сама атмосфера, что я сразу втянулась и до сих пор не остыла.

— Получается, вы изучали сферу, связанную именно с работой в бренде, но остановились на стритстайл-фотографии. Настолько это вас зацепило? — После института Марангони я поняла, что мне правда очень нравится снимать, и поступила в Милане в Итальянский институт фотографии. Проучилась там полгода, но не окончила — уехала фотографировать на недели моды. В институте мы изучали теорию, технику съемки, очень много практиковались в студии, изучали свет, работали и с моделями, и с раскладками одежды. Это было интересно, но, когда ты знаешь, что где‑то есть такая движуха, сложно усидеть на месте . Наверное, еще сыграл роль мой характер, мне важно постоянно находиться в движении. Даже сейчас, если я изредка работаю в студии, я заставляю героев съемки бегать и прыгать, прошу приносить мне какой‑то реквизит. В общем, мне нужно движение. — Правильно я понимаю, что, если начинающий фотограф хочет снимать стритстайл, ему просто надо взять камеру и прийти на Неделю моды? — Да. Я помню, что первый стритстайл-фотограф, чьи работы я увидела, был Адам Катс. Меня сильно вдохновили его снимки, его эстетика была не похожа ни на чью другую — обрезанные головы, темные кадры и обязательно какая‑то история: не просто статичный лук, а девушка куда‑то идет, оглядывается, тебе хочется узнать, что там было дальше.

В одном из своих интервью Катс сказал: «Чтобы стать фотографом, купите любую камеру, на которую хватит денег, и просто снимайте».

По сути это банальный совет, но я к нему прислушалась, и мне это помогло. — У вас сейчас популярный инстаграм, там довольно активная аудитория, много комментариев. Когда вы его запустили? — Я завела страницу где‑то в 2015 году. Просто публиковала там все, что снимаю на неделях моды. Кажется, первая фотография была со стритстайла перед показом Celine. Интересно, что многие люди долго думали, что это сборный аккаунт с вдохновляющими съемками, а не страница конкретного фотографа. Затем поняли, что автор все же один, но почему‑то приняли меня за англоговорящего мужчину . Наверное, потому, что большинство стритстайл-фотографов — мужчины. На самом деле это логично, потому что занятие тяжелое. Ты не только носишь тяжелую технику, ты еще постоянно на ногах. И в целом много путешествуешь, что, возможно, не всем девушкам подходит по разным причинам. — Понятно, что первое время ты снимаешь стритстайл на чистом энтузиазме. А можно впоследствии заработать на своих фотосъемках? — На стритстайле можно заработать несколькими способами. Если ты уже матерый фотограф, как, например, Асьель, которая фотографирует для Vogue и NY Times, у тебя есть долгосрочные контракты с изданиями и ты получаешь что‑то вроде ставки. Я читала, что на срок недель моды фотографу платят около $5000-6000 (примерно 350 000 р.) , но это непроверенная информация. По факту это небольшая сумма, так как надо учесть билеты, проживание, питание, возможную поломку техники.

Сколько раз при мне у фотографа падала камера, откручивался объектив, рассыпались детали, и все коллеги вокруг были в шоке, потому что понимали, сколько что стоит.

Некоторые фотографы работают не на издания, а на магазин. У меня был запрос от Luisa Via Roma (люксовый концепт-стор во Флоренции и одноименный интернет-магазин. — Прим. ред.): они собирали тренды стритстайла на сайте и просили сделать определенные снимки либо прислать им уже имеющиеся у меня кадры. Они же продают весь этот люкс — сумки Chanel, Dior, — поэтому мне приходит от них конкретный список, какие бренды или вещи им нужны. Кто‑то зарабатывает на стоковых фотографиях. Самый известный — это Getty Images. Я недавно туда зашла и была в шоке от того, сколько там стоят стритстайл-фотографии: от €500 до €700 за кадр. Честно, не понимаю, почему так дорого. Как‑то на показе Margiela я познакомилась с фотографом, который продает снимки на Getty. Меня впечатлило, как быстро он двигается во время работы и всех распихивает.

Фотографы, конечно, не станут драться, но толкнуть тебя как следует ради удачного кадра могут.

Сейчас я сотрудничаю с изданиями и магазинами, работала с платформой Who What Wear. Недавно снимала для большого немецкого магазина Zalando. У них был определенный пул инфлюенсеров, которых я должна была фотографировать. А также они продают определенные марки и делают заказ по ним: например, меня отправили на показ Missoni снимать стритстайл. Также меня приглашают сами организаторы Недели моды. Они оплачивают перелет, проживание, а ты им предоставляешь контент. Саму работу мне ни разу не оплачивали. По моим сведениям, топовым фотографам платят и за снимки, но это не точно. Так я ездила в Таллин, Алматы, Тбилиси, Стамбул. А вот в Париж меня пока не приглашали. Зато недавно писали из Копенгагена, правда, сразу сказали, что бюджета нет даже на перелет и отель . Но я все равно поехала, так как у меня была возможность.



— Расскажите про атмосферу недель моды. Сложно представить себе, как именно все происходит, если ты там не был. Можно на примере одного вашего рабочего дня. Допустим, вы пришли к месту показа, и что происходит дальше? — Давайте возьмем для примера день показа Dior, который недавно проходил в Париже. Это одно из самых значимых шоу на парижской Неделе моды. Я заранее пришла к месту показа, потому что фотографу важно занять выгодную позицию, с которой все будет видно и через которую пойдут все блогеры и редакторы . Там обычно уже стоит толпа зевак, которой интересно, что тут такое происходит. Кстати, заметила, что именно ко мне чаще всего подходят спросить, что это за событие. Видимо, у меня располагающий вид. Я уже выучила, что в Париже надо отвечать всем «дефиле» — фразы «fashion week» и «fashion show» им ни о чем не говорят . Итак, ты занимаешь боевую позицию и ждешь. Обычно все приезжают либо ко времени, либо позже, так как большинство шоу задерживаются минут на 30-40. В это время толпа растет. К зевакам присоединяются фотографы.

Есть еще категория людей, которые просто хотят попасть в объектив фотографа. Их довольно много, обычно они просто стоят и делают вид, что говорят по телефону.

Однажды я видела девушку, которая якобы говорила по телефону, и он у нее зазвонил — как в комедии. На том же Dior ко мне подошел парень и попросил сделать ему фото. Я была в таком шоке, что сделала ему кадр и потом скинула, хотя давно уже таким не занимаюсь. Я стала работать с двумя камерами. Когда вокруг толпа и блогер идет прямо на тебя, ты не можешь воспользоваться пушкой (камерой с длинным объективом. — Прим. ред.), так как она может задеть героя кадра. В таком случае я пользуюсь второй камерой с небольшим объективом. На ключевых показах серьезно работают охранники, иногда к ним присоединяются полицейские, перекрывают улицы. Помню, на одном из показов Fendi в Милане пригнали микроавтобусы и перекрыли трамвайные пути. Там, в отличие от Парижа, узкие улицы, и всегда творится какой‑то треш. В этот раз девушке чуть на ногу не наехали. — А как вы выбираете, кого фотографировать? Вы сказали, что первый раз на стритстайле удивились, что фотографы не гонятся за известными лицами. А за кем тогда гонятся? Может, за инстаграм-блогерами? — Да, за ними все и гоняются. Если это инфлюенсеры или блогеры, они приезжают на стритстайл специально, чтобы потом попасть в журнал. Они знают, что их фотографируют, позируют и даже рассказывают, что на них надето. Однажды блогер Леони Ханн приехала на показ Giambattista Valli в юбке, которая постоянно заворачивалась. Она попросила фотографов найти место, где юбка будет красиво развеваться, и мы всей толпой искали точку без ветра, чтобы сделать несколько проходок. То есть блогеры всегда выделяют отдельное время на то, чтобы позировать фотографам. В отличие от журналистов и байеров, которые всегда убегают. Хотя это тоже прикольно, потому что появляется азарт, нужно их поймать. И ты бежишь что‑то вроде спринта, чтобы занять хорошую позицию и сделать фото в полный рост и с деталью. — Как вы относитесь к тому, что люди могут забрать из вашего аккаунта фотографию и выложить к себе? У вас же бывает такое? — Постоянно бывает. На самом деле инстаграм — это открытое пространство, и если ты публикуешь там снимок, человек может разместить его у себя. Но это надо делать с указанием автора . Не понимаю, почему многие игнорируют этот факт, я всегда прописываю источник. Фото могут забрать и телеграм-каналы, и аккаунты, и какие‑то стилисты, которые делают коллажи «можно/нельзя». Иногда так смешно бывает, находишь свою фотографию и выясняешь, что так, оказывается, нельзя ходить . Я училась в МГУ на курсе фотожурналистики, хотела добавить своему стритстайлу дополнительный смысл, но через полгода отчислилась — там все осталось в прошлом.

Мужчины-призеры фотоконкурсов 80-х годов рассказывают байки из 90-х, и ты думаешь: «Зачем мне все это?»

Но у нас был классный курс про авторское право, где говорили, что, хоть инстаграм — это открытая социальная сеть, все права на снимки все равно принадлежат тебе как фотографу. При этом если в кадре лицо человека, то тебя могут попросить удалить снимок или поставить отметку профиля. У меня был случай с Ульяной Сергеенко. Я тогда только начинала фотографировать и на показе Dolce&Gabbana в Милане сделала фото Ульяны и разместила у себя в инстаграме. Аккаунт был новый, я там постила по 20 фото в день. Отметила ее, а мне написал кто‑то из команды и попросил удалить пост. Я тогда испугалась и удалила. Но это был единичный случай. Иногда смотришь на некоторые снимки у фотографов: снято неудачно, у блогера что‑то с лицом из‑за ракурса или тени, а он все равно шлет сердечки и делает репосты. Им, наоборот, хорошо от этого.

— Правильно я понимаю, что после принятия в Европе закона о конфиденциальности, когда нельзя снимать лица людей без их согласия, на неделях моды все равно ничего не поменялось? — Вообще не поменялось. Туда приходят специально быть сфотографированными.

Инстаграм-сообщество мечтает, чтобы его хоть где‑то выложили, репостнули, привели новых фолловеров.

— Расскажите про комьюнити стритстайл-фотографов. Вы сказали, что все толкаются на съемке — то есть вы конкуренты? Или все же кто‑то дружит между собой? — Мы точно не конкуренты , так как все работают на разные издания, и у всех разные задания. Нет такого, что мы оба работаем на Vogue и журнал потом будет между двумя нашими фото выбирать. Я не совсем в этой тусовке, но стала потихоньку общаться с фотографами. На последней Неделе моды вообще завела много знакомых. Есть фотографы-друзья, которые вечером ходят вместе пить пиво, стоят вместе на стритстайле, болтают, снимают друг друга на видео. Я близко ни с кем не дружу, но поболтать всегда рада. Конкуренции нет, главное — соблюдать фотографическую этику . Надо смотреть, что происходит сзади. Ты должен видеть пространство на 360 градусов. Недавно я как‑то расслабилась, увидела известных французских блогеров, которые одеваются в парные луки. Смотрю на них и думаю — так хорошо встали, а их никто не фотографирует. Не сообразила, что их могут снимать, но за моей спиной. Потом оборачиваюсь, а вся толпа хохочет . Такое случается, главное — намеренно не усложнять чужую работу, иначе тебе сделают жесткое замечание. Меня как‑то толкнула девушка-фотограф из Италии, она была агрессивно настроена и стала мне выговаривать на итальянском. Я не стала с ней спорить, ушла. — Давайте поговорим про стиль стритстайл-съемки. Кажется, что для непредвзятого зрителя все фото этого жанра похожи. Может ли стритстайл-фотограф выработать узнаваемую эстетику? — Конечно, может. Я считаю, что даже на первый взгляд все очень разные. Ну да, если блогер просто стоит, может, тогда кадры похожи. Но обычно все отличаются: та же Асьель, или Адам, или еще мне нравится фотограф Фил О. Он снимает для Vogue, делает странные фотографии, где даже образы особо не видишь. У него камера просто висит на груди, он даже не смотрит в нее, а просто идет и щелкает. И люди в кадре всегда в движении, очень классно выглядит. Знаю одного лондонского фотографа японского происхождения, который снимает на пленочные фотоаппараты. И в его работах тоже особо не видно образов. При этом он работает на огромные издания. У всех разный стиль. Кто‑то тупо снимает образы, и это тоже важно, потому что журналам такое подходит. А кто‑то креативит. И обработка у всех разная, фильтры. — Как бы вы описали свой стиль? — Мне все говорят, что я люблю детали и они у меня круто получаются. Я люблю сумочки! Мне в целом нравится обилие украшений, аксессуаров — кольца, серьги, воротники, манжеты. Плюс люблю деталь в движении: например, человек идет, его сумка отклоняется, дует ветер, что‑то такое.

— Видела, что вы теперь хотите себе сумочку Hermès Kelly. Какие еще тренды или вещи зацепили вас на последнем сентябрьском месяце моды? — Сейчас скажу то, что совсем не вяжется с моим собственным стилем. Но я в восторге от того, что возвращаются высокие каблуки, все облегающее — как легинсы и туфли на платформах на показе Versace. Я, может, такое не надену, но фотографировать это — одно удовольствие. Было много шпилек, коротких юбок, красивых ног. В общем, вернулись женственные формы.

Я много снимаю, и когда ты фотографируешь спортивный костюм с оверсайз-плащом один, два, три, десять, пятнадцать раз, уже мечтаешь поработать с чем‑то другим.

И тут появляется девушка на высоких каблуках, показывает талию, и становится интересно. Я соскучилась по этому.