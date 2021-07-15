Вещи, которые можно брать с заделом на осень.
С 5 по 8 июля в Париже состоялась неделя высокой моды. Кажется, это первое после пандемии событие, которое проходило в более-менее открытом формате. Во всяком случае, на показы из своих стран прилетели несколько международных фешен-инфлюэнсеров, чего уже давно не случалось. Возможно, благодаря этому фотоотчеты со стритстайла стали пободрее — «Афиша Daily» собрала оттуда топ-3 модных тренда.
Брюки карго
Нулевые не отпускают: еще один предмет родом из того периода — брюки карго. Как и любые вещи в грубой эстетике, носят их с женственной одеждой — например, кроп-топами и босоножками на каблуке. В межсезонье имеет место комплект с оверсайз-жакетом и грубыми ботинками либо ботильонами-носками (привет, Ким Кардашьян).
Рабочий комбинезон
Судя по тому, что рабочие комбинезоны почти всегда можно найти на распродажах в полном размерном ряду, это не самый популярный предмет гардероба. При этом по функциональности его можно сравнить с платьем (ну за исключением одной неудобной детали) — что называется, надел и пошел, только обувь и аксессуары добавил. Тут, кстати, применимо то же правило, что и с карго: чтобы уйти от рабочей эстетики, дополняйте комплект утонченными деталями. Хотя с сандалиями рыбака и шопером из рафии тоже получится интересный летний комплект.
Zara1599 р.
Mango3499 р.
COS5495 р.
Nanushka17 268 р.
adidas4801 р.
Isabel Marant Étoile8986 р.
Черная кожа
Казалось бы, кожаные жакеты мы относили два года назад, а после них еще успели походить в кожаных плащах в стиле Зои Кравиц из «High Fidelity». Но тренд так полюбился модникам, что, кажется, перешел в ранг классики. На парижском стритстайле чаще всего встречалась именно черная кожа: она легче всего комбинируется с денимом и яркими аксессуарами. И даже стареет красиво.