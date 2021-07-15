Вещи, которые можно брать с заделом на осень.

С 5 по 8 июля в Париже состоялась неделя высокой моды. Кажется, это первое после пандемии событие, которое проходило в более-менее открытом формате. Во всяком случае, на показы из своих стран прилетели несколько международных фешен-инфлюэнсеров, чего уже давно не случалось. Возможно, благодаря этому фотоотчеты со стритстайла стали пободрее — «Афиша Daily» собрала оттуда топ-3 модных тренда.

Брюки карго

Нулевые не отпускают: еще один предмет родом из того периода — брюки карго. Как и любые вещи в грубой эстетике, носят их с женственной одеждой — например, кроп-топами и босоножками на каблуке. В межсезонье имеет место комплект с оверсайз-жакетом и грубыми ботинками либо ботильонами-носками (привет, Ким Кардашьян).

Рабочий комбинезон

Судя по тому, что рабочие комбинезоны почти всегда можно найти на распродажах в полном размерном ряду, это не самый популярный предмет гардероба. При этом по функциональности его можно сравнить с платьем (ну за исключением одной неудобной детали) — что называется, надел и пошел, только обувь и аксессуары добавил. Тут, кстати, применимо то же правило, что и с карго: чтобы уйти от рабочей эстетики, дополняйте комплект утонченными деталями. Хотя с сандалиями рыбака и шопером из рафии тоже получится интересный летний комплект.

Черная кожа

Казалось бы, кожаные жакеты мы относили два года назад, а после них еще успели походить в кожаных плащах в стиле Зои Кравиц из «High Fidelity». Но тренд так полюбился модникам, что, кажется, перешел в ранг классики. На парижском стритстайле чаще всего встречалась именно черная кожа: она легче всего комбинируется с денимом и яркими аксессуарами. И даже стареет красиво.