03

Василий пока создает всю продукцию Fuzzz дома. Помимо создателя в команде еще работают его девушка и друг. Девушка поддерживает во всех смыслах и участвует в разработке идей, а друг помогает шить. Бренд не использует новые ткани в производстве: команда находит материалы на рынках, складах и секонд-хендах, что довольно сложно, потому что подходящего сырья не так много. Затем происходит очистка ткани и только потом пошив.