Петербургский бренд, который ратует за устойчивое развитие
Однажды будущий создатель Fuzzz Василий понял, что всю жизнь пользуется одним и тем же детским комплектом белья. Дизайнер, окончивший магистратуру по направлению дизайна костюма в Академии Штиглица, решил сшить новый текстиль для дома самостоятельно. Но Василий сделал его из вторичных материалов, так как всерьез заинтересовался идеями апсайклинга и ответственного потребления. Следом получил заказы от друзей, а потом понял, что не может полноценно развернуться в сфере домашнего текстиля из‑за нехватки сырья, и перешел на головные уборы.
Fuzzz за 10 секунд
Fuzz переводится с английского как «пушинка» или «пух»: это название связано с постельным бельем, которое изначально продавалось в бренде. Добавив третью «z», Василий хотел сделать отсылку к смайлику сна 😴 💤. А название аккаунта Fuzzzadelic появилось случайно: владелец бренда любит фанк, а основатели этого музыкального жанра назвали свою группу Funkadelic. Так и пришла мысль связать Fuzzz и Funkadelic.
Функциональность и удобство — две главные характеристики, на которые ориентируется бренд при создании вещей. Дизайнеру нравится идея «аутдор одежды», продуманной до мелочей и при этом минималистичной. Панама в качестве первого продукта была выбрана потому, что Василий сам долго не мог найти широкополый головной убор. Теперь, по словам создателя, его девиз: «Если чего‑то не хватает, сделай это сам».
Василий пока создает всю продукцию Fuzzz дома. Помимо создателя в команде еще работают его девушка и друг. Девушка поддерживает во всех смыслах и участвует в разработке идей, а друг помогает шить. Бренд не использует новые ткани в производстве: команда находит материалы на рынках, складах и секонд-хендах, что довольно сложно, потому что подходящего сырья не так много. Затем происходит очистка ткани и только потом пошив.
Покупатели марки — девушки и молодые люди творческих профессий. Большинство из них — ровесники Василия, которому недавно исполнилось 25 лет.
Скоро Fuzzz выпустит шапки-ушанки и еще несколько теплых головных уборов. А также уже планирует весеннюю коллекцию, но подробности пока не раскрывает. Прямо сейчас команда думает, как расширить линейку текстиля, — пока на сайте представлены только декоративные наволочки. В будущем бренд хочет переехать из квартиры в мастерскую.
Бренд находится в Петербурге, но вещи пока можно приобрести только онлайн на сайте или в инстаграм. Стоимость панам — 4000 рублей, наволочек — 2500 рублей.