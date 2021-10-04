Не только практичные, но и красивые куртки, которые не захочется снимать даже после дождя.

Создатель Surfer Raincoats Рудик Гуревич выучился на стоматолога, но через год работы по специальности понял, что ему ближе креативные профессии. Успел попробовать себя в разных сферах, в том числе много времени посвятил графическому дизайну. Одновременно с карьерными поисками он переехал из Москвы в Сочи с его дождливыми зимами.

В то время было сложно найти технологичные плащи для защиты от дождя, и Рудик решил создавать их сам. К нему присоединилась Карина, модный журналист и стилист: так в мае 2016 года появился Surfer Raincoats. Первый образец команда сшила в сочинском ателье, использовав ткань местного текстильного магазина. Первую полноценную партию выпустили в сотрудничестве с профессиональным технологом. Она состояла из черных дождевиков одного размера. Понравятся ли покупателям плащи, бренд решил проверить на маркете одежды «Ламбада» в Москве. Посетители маркета купили у Surfer Raincoats почти все куртки, и было принято решение продолжать дело.