Не только практичные, но и красивые куртки, которые не захочется снимать даже после дождя.
Создатель Surfer Raincoats Рудик Гуревич выучился на стоматолога, но через год работы по специальности понял, что ему ближе креативные профессии. Успел попробовать себя в разных сферах, в том числе много времени посвятил графическому дизайну. Одновременно с карьерными поисками он переехал из Москвы в Сочи с его дождливыми зимами.
В то время было сложно найти технологичные плащи для защиты от дождя, и Рудик решил создавать их сам. К нему присоединилась Карина, модный журналист и стилист: так в мае 2016 года появился Surfer Raincoats. Первый образец команда сшила в сочинском ателье, использовав ткань местного текстильного магазина. Первую полноценную партию выпустили в сотрудничестве с профессиональным технологом. Она состояла из черных дождевиков одного размера. Понравятся ли покупателям плащи, бренд решил проверить на маркете одежды «Ламбада» в Москве. Посетители маркета купили у Surfer Raincoats почти все куртки, и было принято решение продолжать дело.
Surfer Raincoats за 10 секунд
Создатели марки — путешественники, как они сами выражаются, «без рамок в голове». Поэтому и название для бренда выбрали с духом свободы — Surfer Raincoats. Кстати, первые плащи вышли с надписью «Серфер» на кириллице.
Производство Surfer Raincoats — это большой швейный цех в советском здании со специальным оборудованием: швейными машинами, машиной для проклейки швов, прессом для кнопок. Тут же находится склад. Главный человек на производстве — это технолог, который следит за качеством продукта. Также есть швеи и работники склада. Рудик занимается работой с поставщиками и коммуникациями с производством, а Карина — внедрением новых позиций и общением с аудиторией.
Создание дождевика Surfer Raincoats — сложный процесс. К примеру, бренд уже третий раз налаживает стабильную схему производства ткани. Дождевик создается из мембранного материала, который склеивают из отдельных частей на производстве в Иваново. Основной компонент — технологичная ткань английского бренда Porelli, которая защищает на несколько часов постоянного ливня, не пропуская воду внутрь, и при этом выводит пар от тела наружу через микропоры. Есть еще основа, которую заказывают в Китае и окрашивают в нужный цвет. Наружный слой дождевика — тефлоновое покрытие; внутренний слой — специальная трикотажная сетка. Фурнитура — от известного японского бренда YKK.
Аудитория у Surfer Raincoats разная. Есть путешественники, которые выбирают эти дождевики для поездки в Исландию или на Фареры. Или мамы, которые много гуляют. Последнее время плащи стали популярны среди вейксерферов и вообще тех, кто много времени проводит на катере. Часто дождевики заказывают в Австралию, Францию, Германию, Корею, США. Причем как экспаты, так и локальные жители. Если говорить про Россию, то интересно, что, несмотря на стереотипы о дождливом Петербурге, в Москве продукт больше пользуется спросом.
В скором времени Surfer Raincoats планирует расширять ассортимент. Уже сейчас, помимо дождевиков, есть линейка аксессуаров — непромокаемые панамы, поясные сумки, подвески в виде серфа, куртки. Совсем скоро поступят в продажу кейпы и лаконичные тренчи. В разработке сумки шоперы и парки, также планируется серия футболок из плотного хлопка.
Так как тема путешествий — главная в концепции бренда, команда хочет запустить тревел-наборы. Еще у создателей недавно появился пес, и теперь в планах дроп собачьих дождевиков.
У Surfer Raincoats есть онлайн-магазин, также дождевики скоро появятся в российском мультибрендовом магазине Veter Shop. Диапазон цен — от 2590 рублей за панаму до 15 900 за плащ.