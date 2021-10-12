Если о чарити-шопах вы слышали только в американских фильмах, то пришло время узнать, что благотворительные магазины есть и в России. «Афиша Daily» собрала 8 локальных чарити-шопов, в которых можно сдать или купить одежду и тем самым помочь людям в трудной ситуации.

Что такое чарити-шоп?

Чарити-шоп, или благотворительный магазин — это розничный магазин, который собирает пожертвованные желающими вещими, продает их и отправляет прибыль на благотворительность. Запустить чарити-шоп может и благотворительная организация, и группа активистов, которая сама решает, в какие организации отправить средства. Так как вещи собираются бесплатно, то и цены на них обычно устанавливаются низкие, что привлекает покупателей. А некоторые чарити-шопы даже организуют самовывоз, помогая избавиться от ненужных вещей и освободить место в шкафу. Поэтому формат выгоден всем участникам процесса. Сам же чаритишоп и его сотрудники живут на ту же выручку с продаж: из нее берется сумма на обслуживание магазина — аренду, зарплаты, оборудование, — а оставшееся идет на благотворительность.

«Второе дыхание»

Сеть магазинов «Второе дыхание» работает при одноименном фонде, который занимается сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды. Собственно, в магазины как раз отправляется часть вещей, собранная фондом. «Второе дыхание» сотрудничает с дизайнерами и проектами, работающими в различных техниках апсайклинга. Здесь можно приобрести предметы, сделанные из материалов, которые казались отслужившими свое, но на самом деле являются ценным сырьем для производства чего‑то нового. Делая покупки в магазине, можно поддержать социальные и экологические программы фонда.

Сдать вещи vtoroe.ru

Gusto

По словам создательниц Алисы и Анастасии, 90% вещей, которые им приносят, идут на раздачу нуждающимся. Либо лично в руки в центре выдачи вещей Gusto, либо посредством благотворительных фондов и социальных центров. Оставшиеся 5% вещей идут в магазин, где они продаются по приемлемым ценам. Часть выручки с продаж отправляется в благотворительные проекты. Вещи с дефектами посылают на переработку, где из них делают волокно для окон, одеял, подушек и так далее. Gusto отчитывается о своей работе в регулярных постах: к примеру, в августе магазин помог фонду «Антон тут рядом», бездомным животным в Армавире, эколагерю в долине реки Издревая, 60 семьям и еще целому списку нуждающихся.

Сдать вещи «Google-форма»

«Добрые вещи»

Магазин принимает только пригодные к носке вещи: «Добрые вещи» признаются, что переработка в России стоит дорого и не всегда полезна для природы. Принятые предметы чарити-шоп либо продает оптом секонд-хендам и на вырученные средства приобретает средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, либо отправляет эти вещи детям-сиротам, малоимущим семьям, многодетным семьям, матерям-одиночкам и отцам-одиночкам, опекунам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Сдать вещи dobrove.ru

«Свалка»

Svalka освобождает москвичей от ненужных вещей с 2014 года. Проект забирает любые вещи из квартиры, гаража или офиса: одежду, книги, посуду, игрушки, технику и некоторую мебель. А также принимает в переработку одежду и постельное белье. После сортировки часть вещей отдают нуждающимся: Svalka сотрудничает с благотворительными организациями, помогающими малоимущим, одиноким матерям, бездомным, людям пожилого возраста и детям-сиротам.

Сдать вещи svalka.me

«Ниточка»

«Ниточка» — социально-благотворительный проект в Улан-Удэ. Магазин собирает вещи и основную часть отдает на благотворительность, а оставшееся — на переработку или продажу. «Ниточка» сотрудничает с фондами, приютами для животных и обеспечивает адресную помощь многодетным семьям, одиноким, людям с инвалидностью, пенсионерам и малообеспеченным жителям республики.

Сдать вещи @charityshop_nitochka

«Тепло»

«Тепло» — чаритишоп в Перми, который является частью благотворительной общественной организации «Территория семьи». Все вырученные с продажи вещей средства идут на помощь детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Тут можно приобрести женскую и мужскую одежду, аксессуары, книги и даже фирменный мерч.

Сдать вещи @charity_teplo

«Спасибо»

Под именем «Спасибо!» объединены 8 благотворительных магазинов, сеть контейнеров для сбора вещей и Центр выдачи вещей, в котором нуждающиеся могут получить вещи бесплатно: все это находится в Петербурге. В течение первого года работы вырученные средства переправлялись в две известные благотворительные организации — «Ночлежку», которая помогает бездомным, и Фонд помощи детям с пороком сердца «Детские сердца». Затем добавилась благотворительная организация «Упсала-цирк», которая работает с детьми из групп социального риска. А потом список организаций расширился еще больше.

Сдать вещи spasiboshop.org

«Лавка радостей»

«Лавка радостей» сортирует все полученные вещи на четыре стопки: хорошие вещи отправляются в магазин, который на вырученные с них средства помогает пострадавшим в пожарах. Пригодные к носке вещи идут нуждающимся напрямую — их отправляют погорельцам или выпускникам детских домов. Вещи в плохой кондиции посылают в качестве подстилок собакам и кошкам в приюты либо на переработку.

Сдать вещи lavkafond.ru