Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: несколько коллабораций массмаркета, одежда и обувь, вдохновленные классическими ужастиками, самые красивые московские сувениры и не только.
Vans X Horror
В преддверии Хеллоуина скейтерский бренд и Warner Bros. Consumer Products выпустили капсульную коллекцию Horror. В нее вошли футболки, лонгсливы, аксессуары и кеды, вдохновленные культовыми фильмами ужасов. Среди источников вдохновения такие ленты, как «Сияние», «Оно», «Кошмар на улице Вязов», «Пятница, 13-е» и другие.
Капсула уже поступила в продажу. Купить вещи можно у избранных ритейлеров Vans. В ближайшее время одежда и обувь также будут доступны на официальном сайте бренда.
Avgvst «Капля борща»
Подвеска, 4800 р.
Браслет, 3800 р.
В рамках шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства ювелирная марка Avgvst провела расследование о советских псевдорубинах. Коротко: скорее всего камень в любимом кольце вашей бабушки искусственный. Логичным дополнением к спецпроекту и инсталляции стала мини-коллекция из подвески и браслета с выращенными рубинами.
Heart of Moscow
Столичный бренд продолжает отмечать 10-летие специальной коллекцией. Помимо значков, которыми славится Heart of Moscow, в юбилейный релиз вошли свитшот, футболка, шопер, носки и кружка. Все позиции украшены специальным брендингом в виде разноцветной буквы «М», который разработал дизайнер Дима Пантюшин.
Праздничные сувениры уже поступили в продажу на официальном сайте Heart of Moscow.
H&M x Джон Бойега
Шведский массмаркет объединился с актером и активистом Джоном Бойегой (вы можете знать его по роли Финна в перезапуске «Звездных войн»). Результат коллаборации — лимитированная коллекция Edition by, в которую вошла мужская одежда на осень. Из интересного: вещи в актуальном зеленом цвете, паттерн, напоминающий гобелен, и универсальные брюки свободного кроя. Самый теплый предмет коллаборации — пуховик из инновационного материала Vegea, веганской альтернативы коже из кожуры винограда.
Старт продаж — 28 октября на сайте бренда и в избранных магазинах.
Reserved х Brodka
Жилет, 5499 р.
Платье, 7 999 р.
Накидка, 7999 р.
Водолазка, 5499 р.
Массмаркет представил капсулу в сотрудничестве с польской певицей Моникой Бродкой. Коллекция получилась яркой: тут и асимметричный цветной жилет, и стеганая накидка, и платье с рисунком. Бродка принимала активное участие в разработке дизайна: певица создала мудборды со своими увлечениями, среди которых — фольклорные отсылки, узоры на марокканских коврах и путешествия.
Mango x Pernille
Пальто, 14 999 р.
Жакет, 9999 р.
Кардиган, 4999 р.
Сумка, 3599 р.
Туфли, 9999 р.
Марка разработала коллекцию вместе с датским стилистом и креативным директором Перниль Тейсбек. Одежда получилась в стиле скандинавского минимализма: модный блогер предлагает носить этой осенью расслабленные брючные костюмы, структурные пальто, кожаные комплекты, твидовые жакеты и сдержанные аксессуары.
Alpha Industries
Классики милитари-стиля выпустили первый релиз из осенне-зимней коллекции. Помимо классических бомберов и полевых курток мы советуем обратить внимание на верхнюю одежду для межсезонья и флисовые толстовки, которые идеально подойдут в качестве дополнительного теплого слоя.
Первый релиз из сезонной коллекции уже поступил в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте Alpha Industries.
Puma Re.Gen
Этим летом Puma запустила направление Re.Gen — выпуск одежды с использованием вторсырья и остатков материалов с производства. В октябре бренд показывает вторую коллекцию, созданную по принципам устойчивого развития. В нее вошла женская и мужская одежда (обратите внимание на необычные женские комбинезоны и брюки карго без надоевшей резинки на манжетах), а также аксессуары и обувь — интерпретации моделей Wild Rider, Mirage Sport и Suede.
Старт продаж — 9 октября на сайте бренда и во флагманских магазинах.
Dr. Martens Quad Neoteric
Мартинсы из новой коллекции стали еще мощнее. Их главная особенность — увеличенная платформа. Новую двухсоставную подошву получили челси, низкие ботинки и модели с восемью люверсами.
Обновленные варианты уже можно померить во всех монобрендовых магазинах Dr. Martens.
99recycle x СДЭК
Зеленые пакеты СДЭК переродились в дождевики. Курьерская компания объединилась силами с мастерской 99recycle и выпустила лимитированную коллекцию плащей. На каждый образец ушло 7-10 конвертов, в которых когда‑то лежали посылки, а всего для коллекции компания отгрузила около 50 кг упаковки. «Сейчас мы думаем, как можем уменьшить количество упаковки и свой углеродный след так, чтобы при этом не навредить бизнесу», — комментирует СДЭК.
Купить зеленый дождевик не получится, но его можно будет выиграть в инстаграме службы. Итоги конкурса компания подведет в начале ноября. А до конца октября вложит пять дождевиков в случайные посылки, идущие в Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфу, Красноярск и Нижний Новгород.
Morphe в «Золотом яблоке»
Набор кистей, 2921 р.
Палетка теней, 3929 р.
Блеск для губ, 1008 р.
Американский косметический бренд Morphe знает любой, кто хоть раз открывал туториал по макияжу на YouTube. Марка коллаборировалась чуть ли не со всеми популярными бьюти-блогерами, в этом списке Джеймс Чарльз, Жаклин Хилл, Джеффри Стар. В остальном бренд любят за широкую палитру ярких оттенков теней и относительно недорогие кисти.
С начала октября марка представлена в интернет-магазине «Золотого яблока» и в избранных офлайн-точках.