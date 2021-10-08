Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: несколько коллабораций массмаркета, одежда и обувь, вдохновленные классическими ужастиками, самые красивые московские сувениры и не только.

Vans X Horror

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В преддверии Хеллоуина скейтерский бренд и Warner Bros. Consumer Products выпустили капсульную коллекцию Horror. В нее вошли футболки, лонгсливы, аксессуары и кеды, вдохновленные культовыми фильмами ужасов. Среди источников вдохновения такие ленты, как «Сияние», «Оно», «Кошмар на улице Вязов», «Пятница, 13-е» и другие. Капсула уже поступила в продажу. Купить вещи можно у избранных ритейлеров Vans. В ближайшее время одежда и обувь также будут доступны на официальном сайте бренда.

Avgvst «Капля борща»

Подвеска, 4800 р. 1 из 2 Браслет, 3800 р. 2 из 2

В рамках шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства ювелирная марка Avgvst провела расследование о советских псевдорубинах. Коротко: скорее всего камень в любимом кольце вашей бабушки искусственный. Логичным дополнением к спецпроекту и инсталляции стала мини-коллекция из подвески и браслета с выращенными рубинами.

Heart of Moscow

Столичный бренд продолжает отмечать 10-летие специальной коллекцией. Помимо значков, которыми славится Heart of Moscow, в юбилейный релиз вошли свитшот, футболка, шопер, носки и кружка. Все позиции украшены специальным брендингом в виде разноцветной буквы «М», который разработал дизайнер Дима Пантюшин. Праздничные сувениры уже поступили в продажу на официальном сайте Heart of Moscow.

H&M x Джон Бойега

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Шведский массмаркет объединился с актером и активистом Джоном Бойегой (вы можете знать его по роли Финна в перезапуске «Звездных войн»). Результат коллаборации — лимитированная коллекция Edition by, в которую вошла мужская одежда на осень. Из интересного: вещи в актуальном зеленом цвете, паттерн, напоминающий гобелен, и универсальные брюки свободного кроя. Самый теплый предмет коллаборации — пуховик из инновационного материала Vegea, веганской альтернативы коже из кожуры винограда. Старт продаж — 28 октября на сайте бренда и в избранных магазинах.

Reserved х Brodka

Жилет, 5499 р. 1 из 4 Платье, 7 999 р. 2 из 4 Накидка, 7999 р. 3 из 4 Водолазка, 5499 р. 4 из 4

Массмаркет представил капсулу в сотрудничестве с польской певицей Моникой Бродкой. Коллекция получилась яркой: тут и асимметричный цветной жилет, и стеганая накидка, и платье с рисунком. Бродка принимала активное участие в разработке дизайна: певица создала мудборды со своими увлечениями, среди которых — фольклорные отсылки, узоры на марокканских коврах и путешествия.

Mango x Pernille

Пальто, 14 999 р. 1 из 5 Жакет, 9999 р. 2 из 5 Кардиган, 4999 р. 3 из 5 Сумка, 3599 р. 4 из 5 Туфли, 9999 р. 5 из 5

Марка разработала коллекцию вместе с датским стилистом и креативным директором Перниль Тейсбек. Одежда получилась в стиле скандинавского минимализма: модный блогер предлагает носить этой осенью расслабленные брючные костюмы, структурные пальто, кожаные комплекты, твидовые жакеты и сдержанные аксессуары.

Alpha Industries

Классики милитари-стиля выпустили первый релиз из осенне-зимней коллекции. Помимо классических бомберов и полевых курток мы советуем обратить внимание на верхнюю одежду для межсезонья и флисовые толстовки, которые идеально подойдут в качестве дополнительного теплого слоя. Первый релиз из сезонной коллекции уже поступил в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте Alpha Industries.

Puma Re.Gen

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Этим летом Puma запустила направление Re.Gen — выпуск одежды с использованием вторсырья и остатков материалов с производства. В октябре бренд показывает вторую коллекцию, созданную по принципам устойчивого развития. В нее вошла женская и мужская одежда (обратите внимание на необычные женские комбинезоны и брюки карго без надоевшей резинки на манжетах), а также аксессуары и обувь — интерпретации моделей Wild Rider, Mirage Sport и Suede. Старт продаж — 9 октября на сайте бренда и во флагманских магазинах.

Dr. Martens Quad Neoteric

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Мартинсы из новой коллекции стали еще мощнее. Их главная особенность — увеличенная платформа. Новую двухсоставную подошву получили челси, низкие ботинки и модели с восемью люверсами. Обновленные варианты уже можно померить во всех монобрендовых магазинах Dr. Martens.

99recycle x СДЭК

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Зеленые пакеты СДЭК переродились в дождевики. Курьерская компания объединилась силами с мастерской 99recycle и выпустила лимитированную коллекцию плащей. На каждый образец ушло 7-10 конвертов, в которых когда‑то лежали посылки, а всего для коллекции компания отгрузила около 50 кг упаковки. «Сейчас мы думаем, как можем уменьшить количество упаковки и свой углеродный след так, чтобы при этом не навредить бизнесу», — комментирует СДЭК. Купить зеленый дождевик не получится, но его можно будет выиграть в инстаграме службы. Итоги конкурса компания подведет в начале ноября. А до конца октября вложит пять дождевиков в случайные посылки, идущие в Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфу, Красноярск и Нижний Новгород.

Morphe в «Золотом яблоке»

Набор кистей, 2921 р. 1 из 3 Палетка теней, 3929 р. 2 из 3 Блеск для губ, 1008 р. 3 из 3

Американский косметический бренд Morphe знает любой, кто хоть раз открывал туториал по макияжу на YouTube. Марка коллаборировалась чуть ли не со всеми популярными бьюти-блогерами, в этом списке Джеймс Чарльз, Жаклин Хилл, Джеффри Стар. В остальном бренд любят за широкую палитру ярких оттенков теней и относительно недорогие кисти. С начала октября марка представлена в интернет-магазине «Золотого яблока» и в избранных офлайн-точках.