Испанский массмаркет вместе с актрисой выпустил коллекцию-униформу. Туда, по словам Шарлотты, вошли вещи, которые позволят потратить на утренние сборы не больше 10 минут. Если у вас утилитарный подход к гардеробу, вам точно понравятся айтемы ниже.