Испанский массмаркет вместе с актрисой выпустил коллекцию-униформу. Туда, по словам Шарлотты, вошли вещи, которые позволят потратить на утренние сборы не больше 10 минут. Если у вас утилитарный подход к гардеробу, вам точно понравятся айтемы ниже.
Вельветовый тренч, 9999 р. Интересный компромисс между легким плащом и теплым пальто
Кашемировый свитер, 15 999 р. Спущенная линия плеч, разрезы по бокам и актуальный в этом сезоне коричневый цвет делают джемпер не таким уж и базовым
Рубашка, 3299 р. Джинсовые рубашки переживают новый виток популярности: их стилизуют даже под брючные костюмы
Лонгслив, 1799 р. Идеальный первый слой для осенне-зимних луков
Джинсы, 4499 р. С таким фасоном сложно ошибиться даже при заказе онлайн
Бралетт, 1199 р. Обратите внимание на перфорацию — такое бра лучше носить с тем же полупрозрачным лонгсливом или жакетом сверху
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