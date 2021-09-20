Zara запустила новое мужское направление — Origins. В рамках новой линейки массмаркет-бренд будет выпускать вещи для составления современного и функционального гардероба.

В дебютную коллекцию Origins вошли более 200 позиций. Среди них шерстяные пальто, плащи, функциональные интерпретации полевой куртки M-65 и парки M-51, формальные костюмы, различные худи и свитера (в том числе из кашемира), брюки, джинсы, а также обувь и всевозможные аксессуары. Почти все вещи из коллекции доступны в нескольких цветовых решениях — черном, темно-синем и коричневом.