Переосмысленная классика мужского стиля и вечная база.

Zara запустила новое мужское направление — Origins. В рамках новой линейки массмаркет-бренд будет выпускать вещи для составления современного и функционального гардероба.

В дебютную коллекцию Origins вошли более 200 позиций. Среди них шерстяные пальто, плащи, функциональные интерпретации полевой куртки M-65 и парки M-51, формальные костюмы, различные худи и свитера (в том числе из кашемира), брюки, джинсы, а также обувь и всевозможные аксессуары. Почти все вещи из коллекции доступны в нескольких цветовых решениях — черном, темно-синем и коричневом.

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Коллекция Zara Origins уже поступила в продажу. Большую часть позиций можно приобрести на сайте массмаркет-бренда. Диапазон цен: от 899 рублей за носки до 18 999 рублей за двубортное пальто.

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