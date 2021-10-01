20-летняя Кристи ведет тикток, где рассказывает о своих модельных буднях. Здесь можно узнать, как проходила репетиция того самого показа Prada, почему подиум Saint Laurent был максимально неудобен для проходки и зачем на шоу Raf Simons надрезали обувь ножницами.

В сентябре в нескольких столицах мира традиционно проходят недели моды. И каждый новый сезон — это не только новые коллекции, но и новые лица. В этом году шоу Prada открывала девушка из Украины Кристи Пономарь: для многих моделей такое сотрудничество является важным карьерным достижением.

О модных показах

Показ Prada в Милане был назначен на 3 часа дня, но моделей позвали к 9 утра. Перед входом все сдавали COVID-тест, затем переоделись в халаты и тапочки и отправились на макияж. Моделям сделали естественный макияж и легкий маникюр. Затем была репетиция на подиуме. Показ проходил одновременно в Милане и Шанхае, поэтому репетировали его долго.

На шоу Saint Laurent Кристи вышла в макси-платье, подол которого почти сразу намочил фонтан. Модели пришлось придерживать одежду рукой, потому что было неудобно идти, а в момент, когда ее сфотографировали, отпустить подол, чтобы показать лук целиком. Для показа Raf Simons всем выдали скользкую обувь, и организаторы шоу надрезали подошву ножницами, чтобы девушкам было удобно ходить.

В целом на неделях моды у моделей напряженная работа: практически нет сна, оттого что примерка может заканчиваться в час ночи, а в шесть утра уже ждут на видеозвонке. Поесть получается только на ходу, голову между показами моют с мылом в туалете, об удобстве на подиуме тоже можно забыть — в ход идут высокие каблуки, изобретательные макияжи, прически в четыре руки и так далее.