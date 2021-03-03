На прошлой неделе дизайнер WOS Андрей Артемов выложил в личный инстаграм бэкстейдж со съемок для своего бренда: в кадре модель лежит в коротком платье на снегу. В комментарии пришла эксперт моды Эвелина Хромченко, возмущенная таким отношением к девушке. «Афиша Daily» узнала у российских моделей, какой дискомфорт им доводилось испытывать на съемках.

Виолетта @violet_a_violet Как‑то я приехала из Шанхая в соседний город Ханчжоу на съемку лукбука. Оказалось, что съемка будет проходить на заднем дворе торгового центра. Переодевалась я посреди двора за отражателями, но они все равно не закрывали меня полностью, так как были круглой и овальной форм. В итоге куча людей смотрела на то, как я переодеваюсь: дети, старики, мужики с сигаретами подходили к отражателям и заглядывали. Мне пришлось самой их прогонять, так как стилисту было пофиг. Я просила стилиста переодеваться хотя бы в туалете, потому что мне дискомфортно, но она сказала, что нет времени каждый раз ходить в туалет. На мой вопрос, почему они не взяли с собой тряпичную кабинку для переодеваний, она ответила, что снимаемся мы тут незаконно , поэтому, возможно, надо будет убегать от охранников. Я написала в агентство: узнать, что это вообще за условия. Они сказали, раз я уже на работе, то отменить никак не получится, иначе штраф. При этом на улице было +10, а съемки шли для летней коллекции. Еще одна история случилась в Гуанчжоу. Тут надо сразу сказать, что на юге Китая нет централизованной системы отопления. Зимой помещения прогреваются кондиционерами, но обычно от них мало толку в студиях, так как помещение большое, и 1–2 кондиционера не справляются. В Гуанчжоу зимой у меня была съемка в студии легких пижам.

Я снималась на бетонном полу босиком, когда все были в пуховиках.

При этом тепловых пушек не было — так мы снимались 6 часов. В конце оказалось, что им надо было отснять на мне несколько образов на бетонном полу лежа. Я объяснила команде, что пол очень холодный плюс сквозняки, а болеть мне некогда. Но они настаивали, чтобы я легла, якобы из‑за того, что задерживается съемка и, вообще, есть определенное ТЗ. Я согласилась с условием, что все пройдет быстро. В итоге мы снимали образ минут 15, что по меркам Китая долго. Я замерзла, у меня дрожали зубы, на что мне предложили подложить пакеты, чтобы было теплее. Так как это был последний образ и я не хотела, чтоб на меня жаловались в агентство, я согласилась на еще один кадр на полу. И да, от пакетов я отказалась. Иногда случаются съемки, где нет ланча или перерывов. Как‑то на съемке каталога в Китае мне стало плохо: в глазах помутнело, меня накрыло холодным потом. За окном уже было темно, значит, на тот момент я работала часов 7–8 без перекуса.

Я объяснила команде, что плохо себя чувствую, попросила немного передохнуть и принести что‑нибудь сладкого или воду с сахаром. Мою просьбу проигнорировали, потому что не было времени останавливаться. В таком состоянии на мне отсняли еще пару образов.

Потом я просто села на циклораму (фон, переходящий из стены в пол. — Прим. ред.) и не могла встать. Только тогда мне принесли воду с каким‑то подсластителем и дали минут пять, чтобы я пришла в себя. При этом я была с агентом из моего принимающего агентства: она сидела на диване и залипала в телефон. Но бывает и обратная ситуация, когда команда заботится о твоем здоровье. В свою первую поездку я прилетела в Японию. Мне через день поставили съемку тестов (модельные тесты — снимки модели для портфолио. — Прим. ред.). Фотографировалась я на кубе высотой около метра, на мне были каблуки. Видимо, у меня произошло что‑то с давлением: когда я слезла с куба, поняла, что теряю сознание. Я начала падать, но меня подхватили. Очнулась я на матрасе под кондиционером, а ребята из команды обдували меня веером. Мне принесли поесть еще раз, дали время на восстановление. Мы продолжили после того, как они убедились, что со мной все хорошо. Еще мне рассказывали о случаях, когда девочка в холод должна была стоять в ледяной воде на съемке лукбука . Другая лежала зимой на холодном газоне для бренда нижнего белья. Все это также происходило в Китае.

Ксения @ksenia_grebneva Однажды в Сеуле мы снимали видеоролик смартфона на крыше небоскреба. Была осень, температура где‑то 2–3 градуса, ветер жуткий, а модели в купальниках. Плюс нужно было отснять идеальный кадр прыжка в бассейн (на небоскребе был бассейн, и мы все тусили вокруг него).

Самым тяжелым было прыгать в воду и потом выходить из нее снова на ветер — и так до идеального кадра.

Все очень замерзли, но клиент был добрым и потом оплатил нам час сауны, в итоге никто не заболел. В Тайване как‑то участвовала в рекламе колясок для малышей. Снимали 16 часов без перерыва (дали только полчаса на обед), но самым сложным было улыбаться весь день. Спокойных кадров не было вообще, и у меня болело лицо на следующий день. А самая долгая съемка [в моей практике] была в Таиланде — снимали видеорекламу геля для душа. На съемки ушло два дня, в общей сложности процесс длился около 30 часов, вся команда спала всего лишь два часа — выживали на энергетиках и кофе. Хотя иногда нам давали перерывы, поэтому как‑то выжили! Самым тяжелым было идти на другую работу на следующий день, недосып был страшный, сложно было понять, чего от меня хотят. В Индонезии мне так затянули корсет свадебного платья, что я через пять минут упала в обморок . Меня привели в сознание, ослабили корсет, и мы продолжили работу. Были еще пуховики в Китае при температуре +30 и падения в обмороки, но это уже классика. Мне кажется, все модели в Китае через это проходили. В целом мне везло с хорошими командами, поэтому даже самые тяжелые работы давались нормально. Сложнее работать, когда команда хамит, тогда даже 2 часа покажутся адом.

Егор @egorkbyvshev Одно время у меня было много съемок в воде, а я очень мерзлявый. Зная, что мне будет холодно и я буду дрожать, все равно с удовольствием соглашался, стойко выдерживал съемку и не жаловался. А однажды пришлось добираться до локации по страшной грязи, причем в итоге результат съемки того не стоил. Я бы не назвал эти случаи какими‑то трешевыми, скорее это обыденность в модельной практике. Я не привередливый в плане идей и реализации. Всегда готов поддержать инициативу: и в воду, и на дерево, и песком в лицо, и боди-арт, и куда‑то далеко и надолго. Скорее я более дотошно отношусь к команде и к профессионализму всех участников съемки.

Марина @_marina_loginov В декабре я снималась на Финском заливе, недалеко от Лисьего Носа. Было где‑то минус пять градусов, но на заливе всегда прохладнее. На мне были пальто и демисезонные сапоги, совсем тонкие. Я моментально замерзла, у меня потекли сопли, покраснел нос , так я и позировала. Правда, фотограф хорошо подготовилась, дала мне согревающие стельки. Самое интересное, что, даже когда фотограф уже сама замерзла, мне в голову пришли какие‑то идеи, и я не давала команде уйти до последнего. Вообще, я еще иногда работаю стилистом, а по образованию — дизайнер одежды, и мое творческое начало вот так напоминает о себе: я всегда готова к экстремальным съемкам, еще и людей на это подбиваю.

В 2018 году мы делали творческую съемку с вещами бренда Hypnographic в Летнем саду. В какой‑то момент решили, что лучше будет фотографироваться не просто рядом с фонтанами, а прямо в них. Конечно, съемку такого рода нам никогда бы не согласовали, так что мы полезли туда без разрешения. Начали снимать первую модель, при этом мимо ходили люди и активно интересовались происходящим, а позировать надо было отстраненно. Пришел охранник с глазами по пять рублей, попросил нас уйти, но нужно было еще доснять меня. Так что я тоже полезла в фонтан, села на пьедестал с водой, вся промокла сзади. Охранник прибежал обратно, накричал на нас и вытянул меня за руку из этого фонтана. Эти фотографии я до сих пор люблю и, думаю, когда‑нибудь их распечатаю даже. Кстати, в фонтан мы заходили босиком и мрамор не испортили.

Анна @anyalabutina Думаю, у меня, как и у многих моделей, все дискомфортные съемки связаны с работой в Китае. То, что летние коллекции там снимают зимой, а зимние — летом, для многих не новость. Поэтому надо быть сразу морально готовым к рабочей поездке и съемке купальников в минусовую температуру на берегу моря. Наверное, самым тяжелым лично для меня было, когда с работы на работу приходилось каждый день летать по разным городам, имея только три часа на сон или без сна вообще. Истории были всякие: например, однажды я упала на камни на съемке тестов голыми коленями, как раз на холоде .

Никто не поинтересовался, могу ли я сниматься дальше, ведь кровь можно просто замазать.

Римма @rimmapavlovets У меня была съемка с элементами йоги, так как я ее практикую и растяжка у меня хорошая. Плюс было интересно поучаствовать и поработать с конкретным фотографом. Мне отправили референсы (примеры кадров. — Прим. ред.) и сказали, что со мной будет еще одна девушка-модель. Я предварительно все отрепетировала. На самой съемке нам выдали обувь на небольшом каблуке и попросили встать в позу. На каблуках довольно-таки сложно стоять несколько минут, тем более когда на тебе лежит еще один человек весом с тебя саму. Я просто так не сдаюсь, но мы не рассчитали, что фотографу нужно несколько попыток, чтобы сделать идеальный кадр. Так что пришлось становиться в абсолютно неудобную позу несколько раз. Казалось, что каблук уже слился с пяткой, а вторая модель уже прилипла к моей спине и, наверное, не отлипнет. Но в любом случае это был бесценный опыт, и теперь я точно знаю, что выносливость у меня хорошая.

Марк Имя изменено по просьбе модели Главная беда в том, что в мире моды, особенно российской, очень много непрофессионалов — людей, которые попали в индустрию случайно. Даже если у них есть талант к творчеству, это еще не означает, что они хорошие люди, сотрудники и организаторы. Возможно, я зажрался после работы в Европе, где о тебе заботятся, обязательно накормят, настроят и сделают все, чтобы было комфортно, но, к сожалению, в Москве к моделям часто относятся как к пустому месту. За 10 лет работы моделью у меня не было катастроф из разряда избиений и прочего, но тем не менее я встречал разное и много историй слышал от других моделей. Однажды у меня была съемка для одного мирового бренда обуви с представительством в России, на которой все пошло не так. Огромная команда из арт-директора, продюсера, визажиста, стилиста, фотографа и моделей вообще не понимала, что происходит. Меня с типажом strong face (типаж модели с острыми чертами лица, который, как правило, используется в фешен-съемках для журналов и на подиуме; модели подобного типажа обычно не улыбаются в кадре и показывают сложное позирование. — Прим. ред.) просили быть счастливым в кадре. При этом в мудборде было много движения, фешен-поз, но, когда я их повторял, команда цыкала, закатывала глаза. В итоге оказалось, что на самом деле им нужна была почти каталожная съемка (съемка, которую используют для демонстрации одежды, например, в интернет-магазинах; как правило, модели такого жанра просто стоят, иногда на постпродакшене фотографий им даже обрезают лица. — Прим. ред.). Визажист отказывался поправлять волосы, хотя с моей прической это надо было делать регулярно, чтобы не испортить кадр.

Стилист банально не знал размера обуви, хотя это был акцент съемки, а еще дал мне носки, которые только что снял с другой модели.

Но больше всего меня поразил момент, когда стилист начал отпаривать вещи прямо на модели . Чтобы вы понимали, температура такого пара начинается от 80 градусов — спокойно можно получить ожог. На этой же съемке мне нехотя выдали холодный обед во вскрытом контейнере, хотя кейтеринг был прописан в договоре. А оплату за время переработки пришлось долго выбивать. К сожалению, условия труда творческих людей никак не регулируются: у нас нет профсоюзов, работаем так, как привыкли. Поэтому, когда сталкиваешься с чем‑то подобным, уже не особо удивляешься. Понятно, что моделинг предполагает возможность некомфортных условий: холод, жару, сложные и даже опасные позы. Но преимущество нормальной команды в том, что она старается по максимуму обезопасить модель и создать ей комфортную обстановку для отличного результата. Подача «ты модель и должна страдать» — ущербна и неправильна.