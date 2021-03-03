На прошлой неделе дизайнер WOS Андрей Артемов выложил в личный инстаграм бэкстейдж со съемок для своего бренда: в кадре модель лежит в коротком платье на снегу. В комментарии пришла эксперт моды Эвелина Хромченко, возмущенная таким отношением к девушке. «Афиша Daily» узнала у российских моделей, какой дискомфорт им доводилось испытывать на съемках.
Виолетта
Как‑то я приехала из Шанхая в соседний город Ханчжоу на съемку лукбука. Оказалось, что съемка будет проходить на заднем дворе торгового центра. Переодевалась я посреди двора за отражателями, но они все равно не закрывали меня полностью, так как были круглой и овальной форм. В итоге куча людей смотрела на то, как я переодеваюсь: дети, старики, мужики с сигаретами подходили к отражателям и заглядывали. Мне пришлось самой их прогонять, так как стилисту было пофиг. Я просила стилиста переодеваться хотя бы в туалете, потому что мне дискомфортно, но она сказала, что нет времени каждый раз ходить в туалет. На мой вопрос, почему они не взяли с собой тряпичную кабинку для переодеваний, она ответила, что снимаемся мы тут незаконно, поэтому, возможно, надо будет убегать от охранников. Я написала в агентство: узнать, что это вообще за условия. Они сказали, раз я уже на работе, то отменить никак не получится, иначе штраф. При этом на улице было +10, а съемки шли для летней коллекции.
Еще одна история случилась в Гуанчжоу. Тут надо сразу сказать, что на юге Китая нет централизованной системы отопления. Зимой помещения прогреваются кондиционерами, но обычно от них мало толку в студиях, так как помещение большое, и 1–2 кондиционера не справляются. В Гуанчжоу зимой у меня была съемка в студии легких пижам.
При этом тепловых пушек не было — так мы снимались 6 часов. В конце оказалось, что им надо было отснять на мне несколько образов на бетонном полу лежа. Я объяснила команде, что пол очень холодный плюс сквозняки, а болеть мне некогда. Но они настаивали, чтобы я легла, якобы из‑за того, что задерживается съемка и, вообще, есть определенное ТЗ. Я согласилась с условием, что все пройдет быстро. В итоге мы снимали образ минут 15, что по меркам Китая долго. Я замерзла, у меня дрожали зубы, на что мне предложили подложить пакеты, чтобы было теплее. Так как это был последний образ и я не хотела, чтоб на меня жаловались в агентство, я согласилась на еще один кадр на полу. И да, от пакетов я отказалась.
Иногда случаются съемки, где нет ланча или перерывов. Как‑то на съемке каталога в Китае мне стало плохо: в глазах помутнело, меня накрыло холодным потом. За окном уже было темно, значит, на тот момент я работала часов 7–8 без перекуса.
Потом я просто села на циклораму (фон, переходящий из стены в пол. — Прим. ред.) и не могла встать. Только тогда мне принесли воду с каким‑то подсластителем и дали минут пять, чтобы я пришла в себя. При этом я была с агентом из моего принимающего агентства: она сидела на диване и залипала в телефон.
Но бывает и обратная ситуация, когда команда заботится о твоем здоровье. В свою первую поездку я прилетела в Японию. Мне через день поставили съемку тестов (модельные тесты — снимки модели для портфолио. — Прим. ред.). Фотографировалась я на кубе высотой около метра, на мне были каблуки. Видимо, у меня произошло что‑то с давлением: когда я слезла с куба, поняла, что теряю сознание. Я начала падать, но меня подхватили. Очнулась я на матрасе под кондиционером, а ребята из команды обдували меня веером. Мне принесли поесть еще раз, дали время на восстановление. Мы продолжили после того, как они убедились, что со мной все хорошо.
Еще мне рассказывали о случаях, когда девочка в холод должна была стоять в ледяной воде на съемке лукбука. Другая лежала зимой на холодном газоне для бренда нижнего белья. Все это также происходило в Китае.
Ксения
Однажды в Сеуле мы снимали видеоролик смартфона на крыше небоскреба. Была осень, температура где‑то 2–3 градуса, ветер жуткий, а модели в купальниках. Плюс нужно было отснять идеальный кадр прыжка в бассейн (на небоскребе был бассейн, и мы все тусили вокруг него).
Все очень замерзли, но клиент был добрым и потом оплатил нам час сауны, в итоге никто не заболел.
В Тайване как‑то участвовала в рекламе колясок для малышей. Снимали 16 часов без перерыва (дали только полчаса на обед), но самым сложным было улыбаться весь день. Спокойных кадров не было вообще, и у меня болело лицо на следующий день. А самая долгая съемка [в моей практике] была в Таиланде — снимали видеорекламу геля для душа. На съемки ушло два дня, в общей сложности процесс длился около 30 часов, вся команда спала всего лишь два часа — выживали на энергетиках и кофе. Хотя иногда нам давали перерывы, поэтому как‑то выжили! Самым тяжелым было идти на другую работу на следующий день, недосып был страшный, сложно было понять, чего от меня хотят.
В Индонезии мне так затянули корсет свадебного платья, что я через пять минут упала в обморок. Меня привели в сознание, ослабили корсет, и мы продолжили работу.
Были еще пуховики в Китае при температуре +30 и падения в обмороки, но это уже классика. Мне кажется, все модели в Китае через это проходили. В целом мне везло с хорошими командами, поэтому даже самые тяжелые работы давались нормально. Сложнее работать, когда команда хамит, тогда даже 2 часа покажутся адом.
Егор
Одно время у меня было много съемок в воде, а я очень мерзлявый. Зная, что мне будет холодно и я буду дрожать, все равно с удовольствием соглашался, стойко выдерживал съемку и не жаловался. А однажды пришлось добираться до локации по страшной грязи, причем в итоге результат съемки того не стоил.
Я бы не назвал эти случаи какими‑то трешевыми, скорее это обыденность в модельной практике. Я не привередливый в плане идей и реализации. Всегда готов поддержать инициативу: и в воду, и на дерево, и песком в лицо, и боди-арт, и куда‑то далеко и надолго. Скорее я более дотошно отношусь к команде и к профессионализму всех участников съемки.
Марина
В декабре я снималась на Финском заливе, недалеко от Лисьего Носа. Было где‑то минус пять градусов, но на заливе всегда прохладнее. На мне были пальто и демисезонные сапоги, совсем тонкие. Я моментально замерзла, у меня потекли сопли, покраснел нос, так я и позировала. Правда, фотограф хорошо подготовилась, дала мне согревающие стельки. Самое интересное, что, даже когда фотограф уже сама замерзла, мне в голову пришли какие‑то идеи, и я не давала команде уйти до последнего. Вообще, я еще иногда работаю стилистом, а по образованию — дизайнер одежды, и мое творческое начало вот так напоминает о себе: я всегда готова к экстремальным съемкам, еще и людей на это подбиваю.
В 2018 году мы делали творческую съемку с вещами бренда Hypnographic в Летнем саду. В какой‑то момент решили, что лучше будет фотографироваться не просто рядом с фонтанами, а прямо в них. Конечно, съемку такого рода нам никогда бы не согласовали, так что мы полезли туда без разрешения. Начали снимать первую модель, при этом мимо ходили люди и активно интересовались происходящим, а позировать надо было отстраненно. Пришел охранник с глазами по пять рублей, попросил нас уйти, но нужно было еще доснять меня. Так что я тоже полезла в фонтан, села на пьедестал с водой, вся промокла сзади. Охранник прибежал обратно, накричал на нас и вытянул меня за руку из этого фонтана. Эти фотографии я до сих пор люблю и, думаю, когда‑нибудь их распечатаю даже. Кстати, в фонтан мы заходили босиком и мрамор не испортили.
Анна
Думаю, у меня, как и у многих моделей, все дискомфортные съемки связаны с работой в Китае. То, что летние коллекции там снимают зимой, а зимние — летом, для многих не новость. Поэтому надо быть сразу морально готовым к рабочей поездке и съемке купальников в минусовую температуру на берегу моря. Наверное, самым тяжелым лично для меня было, когда с работы на работу приходилось каждый день летать по разным городам, имея только три часа на сон или без сна вообще.
Истории были всякие: например, однажды я упала на камни на съемке тестов голыми коленями, как раз на холоде.
Римма
У меня была съемка с элементами йоги, так как я ее практикую и растяжка у меня хорошая. Плюс было интересно поучаствовать и поработать с конкретным фотографом. Мне отправили референсы (примеры кадров. — Прим. ред.) и сказали, что со мной будет еще одна девушка-модель. Я предварительно все отрепетировала.
На самой съемке нам выдали обувь на небольшом каблуке и попросили встать в позу. На каблуках довольно-таки сложно стоять несколько минут, тем более когда на тебе лежит еще один человек весом с тебя саму. Я просто так не сдаюсь, но мы не рассчитали, что фотографу нужно несколько попыток, чтобы сделать идеальный кадр. Так что пришлось становиться в абсолютно неудобную позу несколько раз. Казалось, что каблук уже слился с пяткой, а вторая модель уже прилипла к моей спине и, наверное, не отлипнет. Но в любом случае это был бесценный опыт, и теперь я точно знаю, что выносливость у меня хорошая.
Марк
Имя изменено по просьбе модели
Главная беда в том, что в мире моды, особенно российской, очень много непрофессионалов — людей, которые попали в индустрию случайно. Даже если у них есть талант к творчеству, это еще не означает, что они хорошие люди, сотрудники и организаторы. Возможно, я зажрался после работы в Европе, где о тебе заботятся, обязательно накормят, настроят и сделают все, чтобы было комфортно, но, к сожалению, в Москве к моделям часто относятся как к пустому месту. За 10 лет работы моделью у меня не было катастроф из разряда избиений и прочего, но тем не менее я встречал разное и много историй слышал от других моделей.
Однажды у меня была съемка для одного мирового бренда обуви с представительством в России, на которой все пошло не так. Огромная команда из арт-директора, продюсера, визажиста, стилиста, фотографа и моделей вообще не понимала, что происходит. Меня с типажом strong face (типаж модели с острыми чертами лица, который, как правило, используется в фешен-съемках для журналов и на подиуме; модели подобного типажа обычно не улыбаются в кадре и показывают сложное позирование. — Прим. ред.) просили быть счастливым в кадре. При этом в мудборде было много движения, фешен-поз, но, когда я их повторял, команда цыкала, закатывала глаза. В итоге оказалось, что на самом деле им нужна была почти каталожная съемка (съемка, которую используют для демонстрации одежды, например, в интернет-магазинах; как правило, модели такого жанра просто стоят, иногда на постпродакшене фотографий им даже обрезают лица. — Прим. ред.).
Визажист отказывался поправлять волосы, хотя с моей прической это надо было делать регулярно, чтобы не испортить кадр.
Но больше всего меня поразил момент, когда стилист начал отпаривать вещи прямо на модели. Чтобы вы понимали, температура такого пара начинается от 80 градусов — спокойно можно получить ожог.
На этой же съемке мне нехотя выдали холодный обед во вскрытом контейнере, хотя кейтеринг был прописан в договоре. А оплату за время переработки пришлось долго выбивать.
К сожалению, условия труда творческих людей никак не регулируются: у нас нет профсоюзов, работаем так, как привыкли. Поэтому, когда сталкиваешься с чем‑то подобным, уже не особо удивляешься. Понятно, что моделинг предполагает возможность некомфортных условий: холод, жару, сложные и даже опасные позы. Но преимущество нормальной команды в том, что она старается по максимуму обезопасить модель и создать ей комфортную обстановку для отличного результата. Подача «ты модель и должна страдать» — ущербна и неправильна.