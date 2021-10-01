Для базовых домашних занятий, конечно, достаточно одного коврика и туториалов на ютьюбе. Но если хочется сделать практику более комфортной, разнообразной и напоминающей занятия в приятной студии, почему бы не добавить шелковых подушечек для глаз и специальных болстеров из гречихи?
Спортивный комбинезон Girlfriend Collective
Комбинезоны — пожалуй, самая удобная одежда для выполнения любых асан. Этот вариант глубокого зеленого цвета от марки Girlfriend Collective, конечно, не самый бюджетный — но всегда можно добавить его в вишлист и дождаться скидки!7334 р.
Книга «Анатомия йоги»
Пособие для тех, кто хочет лучше понимать, что происходит с организмом во время выполнения различных поз. Каждой асане посвящено несколько страниц с наглядными иллюстрациями.924 р.
Блок для йоги Reebok RAYG-10035PL
Блоки для йоги помогают облегчить сложные позы на этапе первых попыток и дотягивание до пола. Этот блок Reebok выполнен в удачной форме: вырезанные части обеспечивают более устойчивый захват.1611 р.
Благовония Flame Moscow — Marie
Аромат сосновой хвои, кипариса, мха и кедра для тех, кто хочет создать дома атмосферу йоги в лесу (и тех, кто устал от стандартных «Вишва Шанти» и «Суперхит»).600 р.
Складной коврик для йоги Manduka eKO Superlite Travel
Складной коврик из каучука Manduka позиционируется как вариант для путешествий, но он отлично подходит и для домашней практики. Коврик не займет много места в шкафу, а если захотелось пойти на занятие в студию, можно сложить его до размера ноутбука и уместить почти в любой рюкзак.5160 р.
Соевая свеча с эфирным маслом пало санто, кристаллами турмалина и лунного камня Spirit Rituals
Очень красивая соевая свеча с характерным ароматом палочек пало санто — еще один способ создать атмосферу йога-студии дома.2190р.
Болстер из гречихи Mandala Bluе
Болстер — незаменимая вещь для расслабляющих асан, обеспечивающая поддержку и снятие лишнего напряжения с мышц и суставов. Его можно подкладывать под колени или икры, чтобы расслабить поясницу в шавасане, или укладывать на переднюю поверхность бедер, чтобы облегчить наклон вперед.1980 р.
Подушечка для глаз с цветками лаванды Holistic Silk
Шелковую подушечку можно класть на закрытые глаза перед началом практики или расслабляясь в шавасане. Ничто не мешает вам использовать ее и за пределами практики, например прямо перед сном. Легкое давление на глаза и запах лаванды помогают успокоить нервную систему.3592 р.
Постер H&M
Лаконичный постер с асанами, который украсит и обозначит ваше домашнее пространство для йоги, даже если это совсем небольшой уголок в спальне.2299 р.
Спортивный топ Monki
Топ из переработанного полиэстера с принтом асан йоги и широкой резинкой под грудью.1500 р.
Спортивные легинсы Monki
Легинсы из переработанного полиэстера с йога-асанами и высокой талией — в комплект к топу.1700 р.
Полотенце для йоги Kimjaly
Полотенце для йоги — отличный помощник в активных видах практик. Оно помогает избежать скольжения при обильном потоотделении, обеспечивает устойчивость и улучшает сцепление. А принт с огромным тропическим листом не только красивый, но и функциональный: разделяя полотенце ровно посредине, он помогает выстраивать ровные асаны.2299 р.
Подушка для медитаций WelcomeBackHome Zen Pro
Подушка удобной анатомической формы поможет просидеть в медитации дольше, не отвлекаясь на боль в спине.3900 р.
Стул для йоги Yogamatic
Девайс для тех, кто решил заняться домашней практикой не на шутку. Специальный стул поможет избавиться от страха перевернутых асан, защищая спину и шею от травм.7800 р.
Спрей для коврика с эфирными маслами Kimjaly
Спрей с эфирными маслами чайного дерева, апельсина и лаванды обеспечивает легкий антибактериальный эффект и удаляет неприятные запахи с коврика.399 р.
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