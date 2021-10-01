Для базовых домашних занятий, конечно, достаточно одного коврика и туториалов на ютьюбе. Но если хочется сделать практику более комфортной, разнообразной и напоминающей занятия в приятной студии, почему бы не добавить шелковых подушечек для глаз и специальных болстеров из гречихи?

Спортивный комбинезон Girlfriend Collective

Комбинезоны — пожалуй, самая удобная одежда для выполнения любых асан. Этот вариант глубокого зеленого цвета от марки Girlfriend Collective, конечно, не самый бюджетный — но всегда можно добавить его в вишлист и дождаться скидки!
7334 р.

Книга «Анатомия йоги»

Пособие для тех, кто хочет лучше понимать, что происходит с организмом во время выполнения различных поз. Каждой асане посвящено несколько страниц с наглядными иллюстрациями.
924 р.

Блок для йоги Reebok RAYG-10035PL

Блоки для йоги помогают облегчить сложные позы на этапе первых попыток и дотягивание до пола. Этот блок Reebok выполнен в удачной форме: вырезанные части обеспечивают более устойчивый захват.
1611 р.

Благовония Flame Moscow — Marie

Аромат сосновой хвои, кипариса, мха и кедра для тех, кто хочет создать дома атмосферу йоги в лесу (и тех, кто устал от стандартных «Вишва Шанти» и «Суперхит»).
600 р.

Складной коврик для йоги Manduka eKO Superlite Travel

Складной коврик из каучука Manduka позиционируется как вариант для путешествий, но он отлично подходит и для домашней практики. Коврик не займет много места в шкафу, а если захотелось пойти на занятие в студию, можно сложить его до размера ноутбука и уместить почти в любой рюкзак.
5160 р.

Соевая свеча с эфирным маслом пало санто, кристаллами турмалина и лунного камня Spirit Rituals

Очень красивая соевая свеча с характерным ароматом палочек пало санто — еще один способ создать атмосферу йога-студии дома.
2190р.

Болстер из гречихи Mandala Bluе

Болстер — незаменимая вещь для расслабляющих асан, обеспечивающая поддержку и снятие лишнего напряжения с мышц и суставов. Его можно подкладывать под колени или икры, чтобы расслабить поясницу в шавасане, или укладывать на переднюю поверхность бедер, чтобы облегчить наклон вперед.
1980 р.

Подушечка для глаз с цветками лаванды Holistic Silk

Шелковую подушечку можно класть на закрытые глаза перед началом практики или расслабляясь в шавасане. Ничто не мешает вам использовать ее и за пределами практики, например прямо перед сном. Легкое давление на глаза и запах лаванды помогают успокоить нервную систему.
3592 р.

Постер H&M

Лаконичный постер с асанами, который украсит и обозначит ваше домашнее пространство для йоги, даже если это совсем небольшой уголок в спальне.
2299 р.

Спортивный топ Monki

Топ из переработанного полиэстера с принтом асан йоги и широкой резинкой под грудью.
1500 р.

Спортивные легинсы Monki

Легинсы из переработанного полиэстера с йога-асанами и высокой талией — в комплект к топу.
1700 р.

Полотенце для йоги Kimjaly

Полотенце для йоги — отличный помощник в активных видах практик. Оно помогает избежать скольжения при обильном потоотделении, обеспечивает устойчивость и улучшает сцепление. А принт с огромным тропическим листом не только красивый, но и функциональный: разделяя полотенце ровно посредине, он помогает выстраивать ровные асаны.
2299 р.

Подушка для медитаций WelcomeBackHome Zen Pro

Подушка удобной анатомической формы поможет просидеть в медитации дольше, не отвлекаясь на боль в спине.
3900 р.

Стул для йоги Yogamatic

Девайс для тех, кто решил заняться домашней практикой не на шутку. Специальный стул поможет избавиться от страха перевернутых асан, защищая спину и шею от травм.
7800 р.

Спрей для коврика с эфирными маслами Kimjaly

Спрей с эфирными маслами чайного дерева, апельсина и лаванды обеспечивает легкий антибактериальный эффект и удаляет неприятные запахи с коврика.
399 р.
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