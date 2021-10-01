Складной коврик для йоги Manduka eKO Superlite Travel

Складной коврик из каучука Manduka позиционируется как вариант для путешествий, но он отлично подходит и для домашней практики. Коврик не займет много места в шкафу, а если захотелось пойти на занятие в студию, можно сложить его до размера ноутбука и уместить почти в любой рюкзак.