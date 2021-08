Holi Yoga & Café

«Прана»

«Материал»

Йога-студия с упором на дживамукти-йогу — направление, в котором много внимания уделяется духовной практике, а не только физическому аспекту упражнений. В «Материале» предлагают разные уровни дживамукти-классов : Basic или Beginner Vinyasa для начинающих (там подробно разбирают каждую асану), Open level для уверенных новичков и опытных практиков, Spiritual Warrior для желающих потратить побольше калорий и Magic 10 and Beyond с медитацией и блоками дыхательных практик. Перекусить здесь, разумеется, тоже можно: например, тостом с домашним хумусом и «нешпротами» (тофу, завернутым в листы нори). А если сидеть в кафе времени нет, любое блюдо можно заказать перед началом занятия навынос: к окончанию класса его аккуратно упакуют.

Yahmur Space

Nym Yoga + Nym Kitchen