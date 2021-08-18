Есть разные причины, по которым можно захотеть провести целый день в йога-студии. Например, вы работаете удаленно и хотите сидеть с ноутбуком за чашкой маття между утренним и вечерним занятием. А может, вы наконец решили познать дзен в свой выходной? Вот несколько мест, где можно остаться на весь день (а в одном даже на всю ночь).

Holi Yoga & Café

В йога-студии Holi на Малой Ордынке с минималистичным серо-зеленым интерьером можно позавтракать, сходить на утреннюю практику и остаться работать за одним из уютных столиков. С 12.00 до 16.00 подают ланч: за 580 рублей можно взять, например, сезонный суп (спешите, пока это сырный чаудер), порцию драников из батата и капучино на кокосовом молоке. Расписание занятий плотное и интересное: здесь есть все от базовой хатхи до дживамукти под DJ-сеты или расслабляющей йоги под поющие чаши. Тем, кто проводит много времени за компьютером, стоит попробовать класс «Здоровая спина» — легко не будет, но зато получится почувствовать мышцы, о которых вы даже не подозревали. А раз в пару недель можно попасть на какой‑нибудь особый класс: например, медитацию-гвоздестояние.

Цена за разовое занятие: 1000/1500 р. на три первых класса в течение 10 дней

Абонемент на безлимитные 30 дней йоги: 11 тыс. р.

«Прана»

Центры йоги «Прана» существуют уже больше 13 лет и при этом остаются одними из самых демократичных. Здесь точно можно провести с пользой целый день: с утра отправиться на прана-йогу (фирменный стиль центра, отличающийся спокойным темпом и безопасностью), днем пообедать в вегетарианском баре, а к вечеру расслабиться на сеансе флоатинга или массажа. Меню баров в «Пране» периодически обновляется, а также здесь бывают тематические недели : так, во время еврейских недель на завтрак подают шакшуку, а во время паназиатских готовят бао и пян-се. В центре на «Войковский» часто проходят семинары и особые мероприятия — например, йога-девичник или уроки игры на хендпане.

Цена за разовое занятие: 550 р.

Абонемент на 8 занятий: 3500 р.

«Материал»

Йога-студия с упором на дживамукти-йогу — направление, в котором много внимания уделяется духовной практике, а не только физическому аспекту упражнений. В «Материале» предлагают разные уровни дживамукти-классов : Basic или Beginner Vinyasa для начинающих (там подробно разбирают каждую асану), Open level для уверенных новичков и опытных практиков, Spiritual Warrior для желающих потратить побольше калорий и Magic 10 and Beyond с медитацией и блоками дыхательных практик. Перекусить здесь, разумеется, тоже можно: например, тостом с домашним хумусом и «нешпротами» (тофу, завернутым в листы нори). А если сидеть в кафе времени нет, любое блюдо можно заказать перед началом занятия навынос: к окончанию класса его аккуратно упакуют.

Цена за разовое занятие: 1000 р.

Абонемент на 8 занятий: 7500 р.

Yahmur Space

Это самый необычный центр подборки. Кроме йоги и растяжки большу́ю часть ежедневного расписания в Yahmur занимают практики звуковой терапии. Среди них, например, массаж поющими чашами, во время которого их раскладывают по вашему телу (могут даже надеть на голову — это нормально). Также здесь можно попробовать и совсем шаманские штуки: церемонию рапэ, во время которой с помощью трубки в каждую ноздрю вдувается дым от смеси трав (без паники — легальных!). Провести в Yahmur можно не только весь день, но и всю ночь : практика «Ночь звука» начинается в 23.45 и длится пять часов. Пока вы лежите на удобных матрасах под пледами, мастера ходят по залу и играют на разных инструментах: от гонга и бубна до арфы и варгана.

Разовое посещение «Ночи звука»: 3900 р.

Абонемент на 3 сеанса: 10 тыс. р.

Nym Yoga + Nym Kitchen

Центр йоги Nym работает с 2006 года. Основу расписания здесь составляют занятия хатхой и дживамукти, но почти каждый день есть и какая‑нибудь особенная практика: например, мягкая и динамичная вини-йога под звук чаш или дыхательная практика Release BreathWork. В Nym можно остаться после классов и попробовать один из массажей: On the Run c 30-минутной проработкой проблемной зоны на выбор (2500 р.) или массаж ног с интригующим названием Foot Fetish (2600 р.). За едой тоже не придется идти далеко: в Nym Kitchen кормят пастой из цукини, смузи-боулами и прочей веганской снедью. На завтрак можно съесть сырники из тофу с ягодным соусом или просто взять кусок бананового хлеба. Последний пекут из зеленой гречки и кэроба.

Цена за разовое занятие: 1000 р.

Абонемент на 10 занятий: 8500 р.