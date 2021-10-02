2 октября 1995 года группа Oasis выпустила свой второй альбом — «(What’s the Story) Morning Glory?». В день 26-го дня рождения популярной пластинки мы решили вспомнить, как одевались братья Галлахеры.

В 90-х Ноэл и Лиам выделялись среди коллег по сцене не только музыкой, но и хорошим вкусом в одежде. При первом изучении архивных кадров может показаться, что они одевались небрежно, но это не так. Их нарочито помятый внешний вид был на удивление гармоничным и полностью соответствовал музыке Oasis.

Есть как минимум две вещи, которым стоит поучиться у Ноэла и Лиама. Во-первых, братья знали толк в верхней одежде. Эффектные парки, образцовые кожаные куртки, добротные дубленки, потрепанные джинсовки, классические харрингтоны, расслабленные ветровки или банальные олимпийки — что бы они ни надевали, это выглядело непринужденно и свежо.

Во-вторых, Ноэл и Лиам беспроигрышно подбирали к своим образам обувь. Чаще всего это были классические пары adidas — Campus, Gazelle или Samba. Чуть реже они появлялись на публике в повседневной замшевой обуви в духе моделей Clarks Wallabee и Desert Trek.

Alpha Industries

27 000 р.

The North Face

24 209 р.

COS

8990 р.

adidas Originals

4999 р.

adidas Originals

6999 р.

COS

5990 р.

Rains

9809 р.

Kangol

8200 р.

Nigel Cabourn

44 549 р.

Stan Ray

8009 р.

Clarks Originals

€119

adidas Originals

8999 р.

Barbour

24 209 р.

A.P.C.

18 321 р.

Nigel Cabourn

16 649 р.

Uniform Bridge

26 909 р.

Novesta

4949 р.
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