2 октября 1995 года группа Oasis выпустила свой второй альбом — «(What’s the Story) Morning Glory?». В день 26-го дня рождения популярной пластинки мы решили вспомнить, как одевались братья Галлахеры.

В 90-х Ноэл и Лиам выделялись среди коллег по сцене не только музыкой, но и хорошим вкусом в одежде. При первом изучении архивных кадров может показаться, что они одевались небрежно, но это не так. Их нарочито помятый внешний вид был на удивление гармоничным и полностью соответствовал музыке Oasis.

Есть как минимум две вещи, которым стоит поучиться у Ноэла и Лиама. Во-первых, братья знали толк в верхней одежде. Эффектные парки, образцовые кожаные куртки, добротные дубленки, потрепанные джинсовки, классические харрингтоны, расслабленные ветровки или банальные олимпийки — что бы они ни надевали, это выглядело непринужденно и свежо.

Во-вторых, Ноэл и Лиам беспроигрышно подбирали к своим образам обувь. Чаще всего это были классические пары adidas — Campus, Gazelle или Samba. Чуть реже они появлялись на публике в повседневной замшевой обуви в духе моделей Clarks Wallabee и Desert Trek.