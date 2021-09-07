В сентябре 1990 года состоялась мировая премьера культовых «Славных парней» Мартина Скорсезе. Размашистая гангстерская сага считается не только одним из лучших фильмов в карьере режиссера, но и одним из самых стильных за всю историю кинематографа.

Единственное, в чем стоит подражать героям «Славных парней», — это одежда. Безупречно сидящие костюмы, рубашки с широкими воротниками, пестрые галстуки, остроносые ботинки и обилие золотых украшений. Отдельного упоминания заслуживают вязаные рубашки — важная часть итало-американского стиля, о которой мы не раз рассказывали.

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