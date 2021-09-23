Теплая ванна с огромной шапкой из ароматной пены — картина, которая у многих ассоциируется с максимальным расслаблением. Разбираемся, действительно ли такие процедуры могут принести пользу для физического и ментального здоровья.

Регулярно принимать теплые ванны — в целом неплохая затея. Исследования говорят о том, что люди, у которых есть привычка несколько раз в неделю отмокать в ваннах, чувствуют себя более счастливыми, лучше спят и менее подвержены стрессу. Правда, такие результаты основаны в основном на субъективных ощущениях: участники исследований сами рассказывали о своем самочувствии. Но есть и более точные данные: например, о влиянии теплых ванн на дыхание. Температура от 25 градусов и выше в сочетании с давлением массы воды на грудную клетку увеличивает объем легких и потребление кислорода. Так как сидеть в простой воде довольно скучно, люди во все времена пытались добавить что‑то в ванну (чтобы сделать ее еще полезнее). Легенда о молочных ваннах Клеопатры, например, звучит логично: молочная кислота из подкисшего молока работает как мягкий отшелушивающий компонент, делая кожу более ровной. Древние греки и римляне использовали более экзотические добавки к водным процедурам: например, порошок из крокодильих экскрементов (зачем — не вполне ясно). Сегодня растирать в порошок отходы чужой жизнедеятельности, чтобы принять полезную ванну, совсем не обязательно: на рынке полно пен, масел, эликсиров и других добавок для водных процедур. Функция большинства из них — просто украсить вечер и полку в ванной. Но в составах некоторых средств действительно есть практический смысл.

Для здоровья кожи

Практически любое средство для ванны, в котором есть масла или эмоленты, увлажнит кожу. Но есть компоненты, которые помогают облегчить симптомы настоящих заболеваний кожи: например, атопического дерматита и экземы. При таких состояниях дерматологические ассоциации рекомендуют использовать ванны с коллоидным овсом: он доказанно улучшает барьерную функцию кожи и снимает воспаление. Исследования показывают, что использование ванн с коллоидным овсом снижает частоту использования наружных кортикостероидов у людей с атопическим дерматитом. Заживляющими свойствами обладают добавки для ванн с экстрактом календулы: их можно использовать в детских ванночках для предотвращения пеленочного дерматита. Календула также показывает свою эффективность в заживлении ран и даже предотвращении острого дерматита, вызванного радиационной терапией.

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Для снятия мышечного напряжения

Мышечная боль и усталость могут навалиться как после тренировки, так и после пары дней безвылазной работы за компьютером. Даже простая теплая ванна может облегчить ее симптомы, но отмокать с ароматной солью или пеной, конечно, приятнее. Один из самых популярных компонентов в смесях для мышц — это соль эпсома (сульфат магния). В больших количествах ее добавляют в камеры для флоатинга — высокое содержание минералов создает тот самый эффект лежания на воде. В домашнюю ванну также есть смысл добавлять сразу много соли — около 300 грамм, — чтобы получить похожее ощущение. А вот данные о том, что соль эпсома проникает через кожу и обеспечивает такие же положительные эффекты, как прием магния внутрь, не подтверждаются наукой. Поэтому ждать облегчения депрессии, мигрени и профилактики сердечно-сосудистых от ванн с сульфатом магния не стоит. В составах средств для снятия мышечного напряжения также стоит искать масло перечной мяты. Оно обладает обезболивающими и спазмолитическими свойствами. Точечный массаж с использованием масла перечной мяты показал хороший эффект в терапии людей с таким серьезным синдромом, как гемиплегическая боль в плече (это боль, при которой также присутствует паралич: она часто развивается после инсульта).

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Для отхода ко сну

Теплая ванна поздно вечером — наверное, один из самых распространенных способов борьбы с легкой бессонницей. И он вполне рабочий — особенно если добавить в воду средства с эфирными маслами. Самая большая доказательная база здесь ожидаемо у эфирного масла лаванды: ее аромат действительно оказывает положительное влияние на качество сна. Не сильно уступают по эффекту масла перечной мяты и жасмина. А вот негативно на сон и спокойствие влияет масло сладкого апельсина — оно обладает стимулирующими свойствами и может даже повышать тревогу. Помимо усыпляющего воздействия лаванда может облегчать болевые симптомы. Так, в одном испытании перед установкой катетера в периферические вены группе пациентов давали понюхать эфирное масло лаванды (а контрольной группе повезло меньше — им, разумеется, не давали ничего). В итоге у пациентов, получивших ароматерапию, показатели боли и тревоги были значительно меньше. Еще один рабочий компонент для снятия стресса — ромашка. Ее экстракт традиционно используется в чаях и ароматерапевтических смесях для помощи при бессоннице и тревоге. За ее эффект отвечает вполне конкретный компонент: флавоноид апигенин, который связывается с бензодиазепиновыми рецепторами в мозгу.

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