Травяной чай — это вроде еще не БАД, но уже и не просто напиток. Разбираемся, действительно ли можно ждать терапевтического эффекта от растительных сборов, есть ли у них противопоказания и где достать самые вкусные купажи.

Заваривать травы, чтобы получить пользу для здоровья, придумали еще в древности, а первый чайный магазин с травами открылся в 1828 году в Гуанчжоу. В Wanglaoji Herbal Tea продавали разные сборы, которые покупатели приобретали для облегчения болей в теле (особенно актуальными такие напитки были для рабочих, зарабатывающих на жизнь физическим трудом). Несмотря на развитие современной медицины, травяные чаи все еще пользуются высоким спросом — так, в Великобритании на их долю приходится 36% от всего потребляемого чая. Травяные сборы действительно богаты биоактивными компонентами, которые могут оказывать положительный эффект на здоровье: алкалоидами, каротиноидами, флавоноидами и терпеноидами. Растительные полифенолы обладают антиоксидантным воздействием — защищают клетки от окислительного стресса и нейтрализуют свободные радикалы. Большое когортное исследование, которое провели в 2017 году в Роттердаме, показало, что среди потребителей травяного чая более низкий показатель жесткости печени, а следовательно, более низкий риск развития фиброза. Если рассматривать отдельные растения, то одна из самых внушительных показательных баз у ромашки: ее эффект на нервную систему хорошо изучен. Так, в рандомизированном исследовании женщины в послеродовом периоде выпивали по чашке ромашкового чая в день и отметили значительное улучшение качества сна и уменьшение депрессивных симптомов. Ромашковый чай также показал неплохие результаты в качестве дополнительной терапии диабета второго типа — после 8 недель постоянного употребления такого напитка у участников понизился сывороточный инсулин, холестерин и гликированный гемоглобин (соединение эритроцитов с глюкозой, важный показатель для людей с диабетом). Некоторые растения имеют антиандрогенную активность и используются как помощь в лечении акне. Главный «герой» в этой категории — чай из перечной мяты. Его употребление снижает уровень свободного тестостерона и повышает уровень эстрадиола (в переводе с гормонального на человеческий это звучит как рецепт чистой кожи). Рандомизированное исследование показало, что, выпивая такой чай дважды в день в течение 30 дней, можно снизить уровень гонадотропинов и андрогенов в плазме, а это облегчает симптомы и внешние проявления поликистоза яичников у женщин.

Как регулируются травяные сборы и как выбрать правильный?

Инна Решетова Врач австрийского центра здоровья Verba Mayr, спикер III Международной медицинской конференции «Работа мозга: рычаги управления, возможности восстановления и пути совершенствования»

Травяные сборы с глубокой древности применяются в медицине всего мира. Особенно они популярны в восточной медицине (китайской, тибетской). Такие смеси обладают ценными преимуществами перед другими фитопрепаратами: они могут обеспечить основной лечебный эффект совместно с комплексным воздействием на организм, мягко действуют и, как правило, не имеют нежелательных побочных эффектов. В большинстве стран Европы травяные сборы классифицируются как безрецептурное лекарственное средство и продаются в аптеках. В России регулируют процесс сбора растений и производства фармацевтической продукции из лекарственных трав (например, БАДы и медицинские препараты), но фиточаи, которые продаются в аптеках, официально лекарством не являются . Хотя многие компоненты, которые бывают в травяных сборах, используются в медицине, поэтому рекомендую отнестись к их употреблению ответственно. В каждом компоненте травяных чаев содержатся активные биохимические элементы. Так, при снижении иммунитета рекомендованы сборы с природными энергетиками — имбирем, мятой, корицей (в Verba Mayr, например, есть сбор «Начало дня»). Листья крапивы, цветы тысячелистника и кора крушины помогают снять воспаление. Сборы с ромашкой и лимонником имеют накопительный эффект и помогают улучшить качество сна со временем. А при обильных и болезненных месячных врачи рекомендуют отвар из крапивы, ведь она богата витамином К, который повышает свертываемость крови, кальцием и природным антиоксидантом — витамином С. Но не стоит забывать, что лекарственные свойства травяных сборов могут не сочетаться с лекарствами и БАДами, которые вы принимаете, поэтому перед употреблением обратите внимание на противопоказания к применению. Важно проверить, нет ли в составе чая трав с противоположным эффектом. С фабричными сборами такого произойти не может, а вот у бабушки на рынке такая покупка может быть опасной.

Кто в России собирает хорошие травяные купажи?

«Мойчай.ру»

Компания «Мойчай» когда‑то занималась только китайским чаем высшего качества, и это направление до сих пор остается основным. Но за последние годы создатели компании проделали огромную исследовательскую работу в области травяных напитков: ездили по России, общались с травниками и собирали информацию о дикорастущих травах нашей страны. На ютьюб-канале бренда можно ненароком получить биологическое образование: обязательно посмотрите часовую экскурсию с российским ботаником Натальей Замятиной по ботаническому саду Медицинского университета им. И.М.Сеченова. Подход к своим травяным сборам у них не менее серьезный. На каждой упаковке травяного чая подписаны год и места сбора трав, полный состав и список противопоказаний — например, ряд чаев нельзя употреблять беременным женщинам. Часть сборов продается в формате прессованных плиток, от которых удобно отламывать. Что пробовать

Травяной сбор «Успокоительный» с иван-чаем из Тверской области, ромашкой, шиповником и еще десятью травами — чтобы максимально расслабиться и крепко уснуть.

Травяной сбор «Лесная тишь» с сосновыми почками, медуницей, зверобоем и другими таежными травами — чтобы сделать перерыв в разгар рабочего дня, закрыть глаза и представить, что стоишь посреди влажного леса. Лайфхак: если хочется более смолистого вкуса, добавьте в чайник побольше сосновых почек.

The Therapie

Ужасно эстетичный бренд с целой философией «медленного» и «быстрого чая». У The Therapie даже можно пройти курс «Чай как терапия», который они придумали совместно с проектом Your Om. Внутри него целая наука о том, как пить чая с пользой для тела и сознания.

Здесь травяные чаи тоже не являются основным продуктом, но те купажи, которые выпускает марка, явно собраны с любовью и большим вниманием ко вкусу. Сборы TheTherapie точно понравятся тем, кто не в восторге от характерного «лекарственного» вкуса трав — от «аптечности» здесь только жутко красивые стеклянные флаконы с печатью на крышке. Что пробовать

«Малина-мята» с листом смородины, розой, календулой и иван-чаем: освежающий и нежный напиток, который приятно выпить в любое время дня. А еще этот чай не страшно забыть на столе и вспомнить только через час — холодным он еще вкуснее.

«Чай английской королевы» с индийским черным чаем, цедрой апельсина и морковью: небольшое «читерство», так как здесь все-таки есть черный чай. Но не посоветовать его невозможно — морковь, специи и кардамон смешиваются в бархатный и согревающий аромат, который точно терапевтически действует на настроение.

«Травки-муравки»