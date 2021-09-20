Две образцовые осенние расцветки.

За последние несколько лет обувь Maison Mihara Yasuhiro заметно набрала в популярности. Сегодня кеды с эффектной нарочито искаженной подошвой представлены у главных люксовых ретейлеров по всему миру.

Помимо сольных пар японский бренд регулярно выпускает добротные коллаборации. В числе наиболее ярких — работы с британским дизайнером Найджелом Кабурном. В этом сезоне стороны вновь объединили усилия для выпуска совместного релиза.

Для коллаборации Кабурн выбрал силуэт Running Trainer с узнаваемой «плавленой» подошвой. На насыщенные осенние расцветки дизайнера вдохновила одна из его любимых коллекционных вещей — архивный рюкзак швейцарской армии.

1 из 6
2 из 6
6 из 6

Коллаборация Nigel Cabourn и Maison Mihara Yasuhiro уже поступила в продажу. Купить кроссовки можно на официальном сайте британского бренда. Цена вопроса — 299 фунтов (приблизительно 30 000 рублей).

Подробности по теме
Интервью с Найджелом Кабурном: о настоящем винтаже, работе в локдаун и коллаборациях
Интервью с Найджелом Кабурном: о настоящем винтаже, работе в локдаун и коллаборациях