За последние несколько лет обувь Maison Mihara Yasuhiro заметно набрала в популярности. Сегодня кеды с эффектной нарочито искаженной подошвой представлены у главных люксовых ретейлеров по всему миру.

Помимо сольных пар японский бренд регулярно выпускает добротные коллаборации. В числе наиболее ярких — работы с британским дизайнером Найджелом Кабурном. В этом сезоне стороны вновь объединили усилия для выпуска совместного релиза.

Для коллаборации Кабурн выбрал силуэт Running Trainer с узнаваемой «плавленой» подошвой. На насыщенные осенние расцветки дизайнера вдохновила одна из его любимых коллекционных вещей — архивный рюкзак швейцарской армии.