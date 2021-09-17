«Рассвет не за горами». И релиз совместной коллекции брендов тоже.

Российский бренд «Рассвет» и Vans объявили о сотрудничестве и представили совместную коллекцию. В дебютный релиз величин скейт-индустрии вошли две интерпретации модели Skate Bold — черная и белая. Кеды получили замшевый верх, лаконичные золотистые нашивки на язычках и дополнительный брендинг на подошве в виде тиснения со слоганом российского бренда — «Рассвет не за горами».

Помимо обуви в совместный релиз также вошли двусторонняя куртка из плотного твила и яркой графикой на спине, лонгслив с логотипами обоих брендов и вместительная сумка, к которой можно прикрепить скейт.