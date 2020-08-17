Столичный скейтшоп и бренд в одном лице «Октябрь» выпустил новую коллекцию. В небольшой релиз вошла скейтерская база, которая легко впишется в любой гардероб.

В первую очередь это касается худи: окрашенное в технике тай-дай, черное и розовое с вышитым «потрескавшимся» брендингом на груди. Не менее эффектным получился комплект из толстовки и треников — он полностью украшен паттерном, состоящим из надписей «Октябрь». Закрывают лайнап коллекции футболки с принтами.