На своей очередной презентации Apple объявила, что сервис Fitness+ появится в том числе в России. Разбираемся в функционале приложения и рассказываем, как можно его встроить в занятия спортом.

Только для владельцев Apple Watch

Сервис действительно будет доступен только в том случае, если у вас есть Apple Watch, и появится отдельным разделом в приложении «Фитнес». А вот для запуска тренировки надевать часы не потребуется — поможет, если они внезапно разрядились или вы забыли их в поездке.

Просмотр фитнес-метрик

Тренировки отображаются на экране iPhone, iPad и выводятся на экран телевизора с помощью Apple TV или AirPlay 2, запустить сервис на Mac почему‑то нельзя. Во время занятий на экране появляются необходимые фитнес-метрики, чтобы не отвлекаться на запястье. Проблема с отображением пульса остается прежней — вы видите только показатель без подсказок, нормальное ли это значение или нет.

Большая база тренировок

В сервисе доступны 11 типов занятий: ходьба и бег на дорожке, гребля, езда на велосипеде, йога, пилатес, тренировка для мышц кора, силовой и интервальный тренинги, танцы и восстановление. Есть также удобный поиск, который позволяет подобрать подходящую тренировку: выбрать длительность (от 5 до 45 минут), тренера и стиль музыки. Для некоторых упражнений понадобится дополнительное оборудование — дорожка, велотренажер или гантели. Пользователи из США (там сервис стал доступен еще весной) отмечают, что большинство тренировок все же подходят для новичков.

Рекомендации

Уже при первом использовании сервис проанализирует все предыдущие тренировки, которые были сохранены в приложении «Здоровье», и предложит на выбор два варианта развития своей активности: продолжить привычные занятия или попробовать новые. Со временем алгоритм будет рекомендовать новые тренировки на основе тех, которые пользователь чаще всего выбирает.

Программы тренировок

Занятия с тренерами объединены в несколько серий: есть тренировки для начинающих, беременных, пожилых и даже программа подготовки к зимнему сезону для любителей лыж и сноуборда. В каждой серии свой набор тренировок. Будет ли он расширяться, пока неизвестно.

Групповые тренировки

Если раньше владельцы Apple Watch делились с друзьями только своими колечками активности, то теперь они могут собраться вместе на групповую тренировку. На занятия можно позвать до 32 друзей, наблюдать за прогрессом каждого из них и даже соревноваться в реальном времени — если бежите на дорожке или крутите педали на тренажере.

Занятия с тренером

Тренировки в Fitness+ ведут профессиональные тренеры. Видео, которыми сопровождаются занятия, помогают освоить упражнения и выполнять движения правильно. Apple считает, что занятия с тренерами дополнительно мотивируют пользователей. Тренировок в прямом эфире здесь нет, но новые видео будут появляться в приложении каждую неделю.

Тренировки под музыку

Для каждого занятия тренеры подобрали персональный плейлист, который доступен, даже если у вас нет подписки на Apple Music. С подпиской же можно добавлять треки из плейлиста к себе в медиатеку.

Медитация

Раздел, которого не хватает многим фитнес-сервисам, из‑за чего приходится держать на устройстве дополнительные приложения. Здесь собраны видео для медитации с наставниками, которые ведут к осознанности или спокойствию.

Ходьба со знаменитостями

Кажется, Fitness+ перепридумал прогулки под любимые подкасты: знаменитости рассказывают истории вперемешку с музыкой. Каждая такая запись длится от 25 до 40 минут. Правда, в чем принципиальная разница с подкастами, пока неясно.