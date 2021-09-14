Гонконгский бренд Casetify, славящийся своими аксессуаров для гаджетов, анонсировал новый релиз. В капсульную коллекцию, созданную совместно с израильской маркой Urban Sophistication, вошли чехлы для iPhone с ностальгическим дизайном.

Один из них стилизован под популярный в 2000-х телефон-раскладушку Motorola RAZR V3. Другой украшен принтом, повторяющим лицевую сторону смартфонов Blackberry — c прямоугольным экраном и полноценной QWERTY-клавиатурой. Еще один выглядит как iPod Classic. Помимо аксессуаров для iPhone в релизе также представлены чехлы с карабинами для AirPods и беспроводная зарядка в виде пепельницы.