А также кейсы для AirPods и ремешки для Apple Watch.
Гонконгские мастера аксессуаров для гаджетов Casetify продолжают отмечать свое десятилетие и выпускать приуроченные к юбилею релизы. На очереди — мини-коллекция, созданная в коллаборации с культовым японским художником Хадзимэ Сораямой.
В релиз вошли чехлы на iPhone, кейсы для AirPods на карабине, сумки для MacBook, ремешки для Apple Watch, а также бутылки для воды. Позиции украшены либо совместным брендингом, либо отсылками к культовым работам художника Sexy Robot и T-Rex Cyborg.
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Коллаборация Casetify и Хадзимэ Сораямы поступит в продажу 27 июля. Купить аксессуары можно будет на официальном сайте бренда. Диапазон цен — от 32 фунтов (приблизительно 3280 р.) до 68 фунтов (приблизительно 6980 р.).
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