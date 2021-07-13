А также кейсы для AirPods и ремешки для Apple Watch.

Гонконгские мастера аксессуаров для гаджетов Casetify продолжают отмечать свое десятилетие и выпускать приуроченные к юбилею релизы. На очереди — мини-коллекция, созданная в коллаборации с культовым японским художником Хадзимэ Сораямой.

В релиз вошли чехлы на iPhone, кейсы для AirPods на карабине, сумки для MacBook, ремешки для Apple Watch, а также бутылки для воды. Позиции украшены либо совместным брендингом, либо отсылками к культовым работам художника Sexy Robot и T-Rex Cyborg.