Самое время укрепить осенний гардероб.

В конце августа Uniqlo анонсировал сотрудничество с японским теквир-брендом White Mountaineering. Спустя пару недель массмаркет-бренд поделился результатами совместной работы.

В дебютный релиз сторон вошли мужские, женские и детские вещи: городская парка с четырьмя накладными карманами, ультралегкий пуховик в стиле милитари-лайнеров, а также различные флиски. Как и в случае с сольными коллекциями White Mountaineering, все позиции отличаются практичным продуманным дизайном и выполнены из технологичных материалов.

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В России коллаборация с White Mountaineering поступит в продажу в октябре. Купить вещи можно будет в избранных магазинах Uniqlo, а также на сайте массмаркет-бренда. Там же можно ознакомиться с полным ассортиментом коллекции и ценами.

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7 вещей из коллаборации Uniqlo х Ines de la Fressange, к которым стоит присмотреться