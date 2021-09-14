В дебютный релиз сторон вошли мужские, женские и детские вещи: городская парка с четырьмя накладными карманами, ультралегкий пуховик в стиле милитари-лайнеров, а также различные флиски. Как и в случае с сольными коллекциями White Mountaineering, все позиции отличаются практичным продуманным дизайном и выполнены из технологичных материалов.

В России коллаборация с White Mountaineering поступит в продажу в октябре. Купить вещи можно будет в избранных магазинах Uniqlo, а также на сайте массмаркет-бренда. Там же можно ознакомиться с полным ассортиментом коллекции и ценами.