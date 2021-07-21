Uniqlo продолжает сотрудничество с французским дизайнером Инес де ля Фрессанж. Вдохновением для коллекции осень-зима 2021/2022 послужил швейцарский городок Россиньер, излюбленный художниками за живописные горные пейзажи. Приобрести привычные пальто, пиджаки и костюмные брюки можно будет уже в августе в «Атриуме», «Галерее» и на сайте бренда.
Пальто, 12 999 р. Добротное двубортное пальто, которое, что называется, на века
Стеганое пальто, 7999 р. Точно такая же модель была у бренда несколько сезонов назад, и раскупили ее примерно за минуты. Так что есть смысл прийти в магазин (или на сайт) заранее
Жакет, 7999 р. Мягкий пиджак в гусиную лапку для идеальных осенних комбинаций с водолазкой в рубчик
Жилет, 4999 р. В августе носим на голое тело, а позже — в составе костюма-тройки
Блузка, 1999 р. Интересная альтернатива классической сорочке: отложной воротник, как у ночной рубашки, и полукруглая кромка с разрезами по бокам
Брюки, 3999 р. Темные вельветовые брюки у вас уже наверняка есть, а вот желтые — вряд ли
Панама, 1999 р. Когда морально не готов к шапке
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