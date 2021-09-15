Пришло время прощаться с летним гардеробом. Обычно смена сезонных вещей носит стихийный характер, но мы предлагаем подойти к процессу с умом, чтобы весной было приятно достать готовые к носке образы.
Как хранить летние вещи?
Сначала разберите летний гардероб: для простоты разделите вещи на стопки. То, что вышло из строя, отправьте на переработку. Вещи, которые вы больше не готовы носить, отдайте на благотворительность. Актуальную одежду подготовьте к хранению: проверьте, нужен ли ей ремонт или чистка.
Плечевые изделия — верхнюю одежду, жакеты, платья — храните на вешалках. Для брюк и юбок используйте вешалки с прищепками или многоуровневые вешалки. Вещи можно убрать в кофры, чтобы они не перемешивались с осенне-зимним гардеробом. Трикотажные изделия лучше хранить в горизонтальном виде, чтобы они не растягивались. Для экономии места используйте вакуумные пакеты. Если в шкафу нет пространства для всего вышеперечисленного, приобретите большие коробы, сложите в них одежду и уберите под кровать, на балкон или в другое свободное место.
Разберите обувь по тому же принципу, что и одежду, оставив только те пары, которые планируете носить в следующем году. Отправьте ее в обувную химчистку или очистите самостоятельно с помощью специальных наборов c уходовыми средствами. Дождитесь, пока пары высохнут, и уберите; если коробки родные, можно сделать наклейки с изображением обуви, чтобы понимать, где какая пара лежит. Либо приобретите коробы для хранения с окошками.
Для поддержания формы обуви вставьте внутрь колодки. А для экономии пространства используйте специальные подставки, которые позволяют поставить сандалии или кроссовки друг на друга.
Чтобы придать одежде и обуви приятный запах, используйте ароматизаторы. Это могут быть специальные саше для шкафа, освежающие спреи для текстиля либо просто душистое мыло или палочки от диффузора. Для шерстяных, льняных и хлопковых вещей приобретите саше от моли.
Что купить для удобного хранения?
Кофры IKEA, 649 р.
Вешалка для брюк IKEA, 349 р.
Короб Handy Home, 1330 р.
Вакуумные пакеты IKEA, 429 р.
Подставка для обуви Sima-Land, 214 р.
Колодки Salrus, 1497 р.
Коробки для обуви IKEA, 699 р.
Дезодорант для обуви Solemate, 750 р.
Освежающий спрей для ткани The Laundress, 731 р.
Ароматизатор для белья Diptyque, 5338 р.