Пришло время прощаться с летним гардеробом. Обычно смена сезонных вещей носит стихийный характер, но мы предлагаем подойти к процессу с умом, чтобы весной было приятно достать готовые к носке образы.

Как хранить летние вещи?

Одежда

Сначала разберите летний гардероб: для простоты разделите вещи на стопки. То, что вышло из строя, отправьте на переработку. Вещи, которые вы больше не готовы носить, отдайте на благотворительность. Актуальную одежду подготовьте к хранению: проверьте, нужен ли ей ремонт или чистка.

Плечевые изделия — верхнюю одежду, жакеты, платья — храните на вешалках. Для брюк и юбок используйте вешалки с прищепками или многоуровневые вешалки. Вещи можно убрать в кофры, чтобы они не перемешивались с осенне-зимним гардеробом. Трикотажные изделия лучше хранить в горизонтальном виде, чтобы они не растягивались. Для экономии места используйте вакуумные пакеты. Если в шкафу нет пространства для всего вышеперечисленного, приобретите большие коробы, сложите в них одежду и уберите под кровать, на балкон или в другое свободное место.

Обувь

Разберите обувь по тому же принципу, что и одежду, оставив только те пары, которые планируете носить в следующем году. Отправьте ее в обувную химчистку или очистите самостоятельно с помощью специальных наборов c уходовыми средствами. Дождитесь, пока пары высохнут, и уберите; если коробки родные, можно сделать наклейки с изображением обуви, чтобы понимать, где какая пара лежит. Либо приобретите коробы для хранения с окошками.

Для поддержания формы обуви вставьте внутрь колодки. А для экономии пространства используйте специальные подставки, которые позволяют поставить сандалии или кроссовки друг на друга.

Подсказка

Чтобы придать одежде и обуви приятный запах, используйте ароматизаторы. Это могут быть специальные саше для шкафа, освежающие спреи для текстиля либо просто душистое мыло или палочки от диффузора. Для шерстяных, льняных и хлопковых вещей приобретите саше от моли.

Что купить для удобного хранения?

Кофры IKEA, 649 р.

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Вешалка для брюк IKEA, 349 р.

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Ароматизатор для белья Diptyque, 5338 р.

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