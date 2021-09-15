Одежда

Сначала разберите летний гардероб: для простоты разделите вещи на стопки . То, что вышло из строя, отправьте на переработку. Вещи, которые вы больше не готовы носить, отдайте на благотворительность. Актуальную одежду подготовьте к хранению: проверьте, нужен ли ей ремонт или чистка.