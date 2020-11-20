Как ухаживать за зимними кроссовками, чтобы они прослужили дольше? «Афиша Daily» узнала у экспертов и собрала собственные подсказки и средства для ухода.

С развитием технологий кроссовки давно перестали быть обувью только для теплого сезона. Защитная мембрана Gore-Tex, силуэт с высоким профилем до щиколотки, массивная подошва, утепленная стелька: бренды всячески модернизируют свои модели, чтобы они были пригодны для носки зимой. Вот только снег, дождь и реагенты могут значительно сократить срок службы кроссовок: чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько простых правил.

Подготовка

Перед выходом из дома, а точнее сразу после покупки, важно обработать обувь репеллентом — водо- и грязеотталкивающим спреем. Сникерхеды советуют выбирать репелленты на водной, а не на силиконовой основе. Последняя может создать пленку, которая потом неравномерно сходит с кроссовка, повреждая верхний материал (особенно такой деликатный, как замша или нубук). Обрабатывать обувь спреем нужно перед каждым выходом на улицу. Еще вариант прокачать кроссовки на зиму: у некоторых брендов с уходами для обуви можно найти шнурки с пропиткой. Невидимый слой защиты отталкивает любые жидкости: не только влагу от дождя, но даже кетчуп или газировку.

Дмитрий Егоров Главный редактор журнала о кроссовках «К.Е.Д.»

«Каких‑либо «волшебных бобов» в деле ухода за кроссовками нет — все достаточно просто: аккуратно эксплуатируйте, своевременно ухаживайте и, по возможности, регулярно чередуйте несколько пар. Зимние кроссовки, как правило, сделаны из материалов, которые легко чистятся. Я рекомендую следующий алгоритм. Первое: пропитка. Tarrago Sneakers Care, Crep Protect, Solefresh — эти пропитки, наверное, у любителей кроссовок самые популярные. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию! Сколько и с какого расстояния наносить, сколько ждать перед тем, как выходить на улицу, и когда повторять. Далее: чистка и поддержание свежести. Те же бренды выпускают наборы для чистки разных материалов, и тут тоже поможет инструкция, чтобы не навредить. А если не доверяете инструкции, у брендов можно найти видео, как правильно чистить и сушить обувь. В ассортименте Crep Protect есть еще специальные дезодорирующие капсулы и распорки для обуви, что тоже не будет лишним. Также старайтесь чередовать обувь, носить не одну пару каждый день, а 3–4, в идеале — лучше каждый день новые кроссовки. Тоже очень помогает, но это уже совет из серии «по возможности избегайте бедности».

Очистка

Самое важное правило чистки кроссовок: выбирать средство исходя из материала обуви. Для мытья кожаных кроссовок лучше всего подойдет губка, специальные салфетки для обуви либо мягкая тряпочка. Замша и нубук требуют деликатного ухода: эти материалы не любят воду, поэтому лучше обойтись сухой чисткой. Используйте мягкую щетку для очистки от сухой грязи, а для пятен и разводов выбирайте очиститель, предназначенный для замши. Эксперты не советуют стирать кроссовки в машине, так как они от этого сильно изнашиваются. Обувь с въевшимися загрязнениями лучше предоставить профессионалам: сейчас появляется все больше обувных и конкретно кроссовочных химчисток — раз, два, три.

Екатерина Кулиничева Автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» и телеграм-канала «Чей туфля спортивная», соведущая подкаста о кроссовках «Шелест шнурков»

«По моему опыту, есть одно волшебное средство ухода за обувью зимой (и в другие сезоны тоже), оно называется «не забивать». Я сама человек довольно ленивый в быту и без труда нахожу дома 100 более приятных занятий, чем чистить обувь (и, если честно, иногда тоже забиваю и забываю). Но есть медицинский факт: даже самый дорогой и волшебный уход не поможет, когда грязь и реагенты прочно засохли на обуви. К тому же, если действительно чистить обувь регулярно, времени уходит меньше, чем на глобальную попытку отковырять от кроссовок многонедельные наслоения. Для меня работает такая схема. После возвращения с улицы лучше сразу удалить заметную грязь, реагенты и воду/снег — чаще всего достаточно просто быстро протереть салфеткой. Потом, когда подсохнет, чистить специальным средством для спортивной обуви. Сейчас их очень много — у меня, например, Solemate. Мой уход за кроссовками довольно минималистичный: чистящая пенка и потом защитная пропитка от воды и грязи. Иногда по необходимости какой‑нибудь увлажняющий продукт для кожи. Очень помогает купить удобные перчатки (любые хозяйственные): зимой стоит беречь не только обувь, но и руки. Также я стараюсь не забывать вставлять в обувь распорки, когда кроссовки не на ногах. В мокрые сезоны это особенно важно: влажная обувь легко деформируется, и поправить это потом обычно уже нельзя. Не обязательно покупать дорогие распорки из каких‑то экзотических деревьев, как иногда советуют в сети, подойдут и самые обычные — у меня почти все распорки пластиковые, из IKEA».

Хранение

Кроссовки рекомендуется хранить в сухом и темном помещении: под прямыми солнечными лучами они могут выцвести, а влажность испортит материал. Обувь можно убирать в родную коробку, шкаф или специальный бокс. Возвращаясь к предыдущему пункту про чистку, лучше мыть кроссовки сразу после прихода домой, чтобы грязь в них не въелась. Отправлять кроссовки на хранение следует только после того, как они полностью высохнут. Для поддержания формы обуви можно вставлять внутрь распорки.