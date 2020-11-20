Как ухаживать за зимними кроссовками, чтобы они прослужили дольше? «Афиша Daily» узнала у экспертов и собрала собственные подсказки и средства для ухода.
С развитием технологий кроссовки давно перестали быть обувью только для теплого сезона. Защитная мембрана Gore-Tex, силуэт с высоким профилем до щиколотки, массивная подошва, утепленная стелька: бренды всячески модернизируют свои модели, чтобы они были пригодны для носки зимой. Вот только снег, дождь и реагенты могут значительно сократить срок службы кроссовок: чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько простых правил.
Подготовка
Перед выходом из дома, а точнее сразу после покупки, важно обработать обувь репеллентом — водо- и грязеотталкивающим спреем. Сникерхеды советуют выбирать репелленты на водной, а не на силиконовой основе. Последняя может создать пленку, которая потом неравномерно сходит с кроссовка, повреждая верхний материал (особенно такой деликатный, как замша или нубук). Обрабатывать обувь спреем нужно перед каждым выходом на улицу.
Еще вариант прокачать кроссовки на зиму: у некоторых брендов с уходами для обуви можно найти шнурки с пропиткой. Невидимый слой защиты отталкивает любые жидкости: не только влагу от дождя, но даже кетчуп или газировку.
Главный редактор журнала о кроссовках «К.Е.Д.»
«Каких‑либо «волшебных бобов» в деле ухода за кроссовками нет — все достаточно просто: аккуратно эксплуатируйте, своевременно ухаживайте и, по возможности, регулярно чередуйте несколько пар. Зимние кроссовки, как правило, сделаны из материалов, которые легко чистятся. Я рекомендую следующий алгоритм.
Первое: пропитка. Tarrago Sneakers Care, Crep Protect, Solefresh — эти пропитки, наверное, у любителей кроссовок самые популярные. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию! Сколько и с какого расстояния наносить, сколько ждать перед тем, как выходить на улицу, и когда повторять. Далее: чистка и поддержание свежести. Те же бренды выпускают наборы для чистки разных материалов, и тут тоже поможет инструкция, чтобы не навредить. А если не доверяете инструкции, у брендов можно найти видео, как правильно чистить и сушить обувь.
В ассортименте Crep Protect есть еще специальные дезодорирующие капсулы и распорки для обуви, что тоже не будет лишним. Также старайтесь чередовать обувь, носить не одну пару каждый день, а 3–4, в идеале — лучше каждый день новые кроссовки. Тоже очень помогает, но это уже совет из серии «по возможности избегайте бедности».
Очистка
Самое важное правило чистки кроссовок: выбирать средство исходя из материала обуви. Для мытья кожаных кроссовок лучше всего подойдет губка, специальные салфетки для обуви либо мягкая тряпочка. Замша и нубук требуют деликатного ухода: эти материалы не любят воду, поэтому лучше обойтись сухой чисткой. Используйте мягкую щетку для очистки от сухой грязи, а для пятен и разводов выбирайте очиститель, предназначенный для замши.
Эксперты не советуют стирать кроссовки в машине, так как они от этого сильно изнашиваются. Обувь с въевшимися загрязнениями лучше предоставить профессионалам: сейчас появляется все больше обувных и конкретно кроссовочных химчисток — раз, два, три.
Автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» и телеграм-канала «Чей туфля спортивная», соведущая подкаста о кроссовках «Шелест шнурков»
«По моему опыту, есть одно волшебное средство ухода за обувью зимой (и в другие сезоны тоже), оно называется «не забивать». Я сама человек довольно ленивый в быту и без труда нахожу дома 100 более приятных занятий, чем чистить обувь (и, если честно, иногда тоже забиваю и забываю). Но есть медицинский факт: даже самый дорогой и волшебный уход не поможет, когда грязь и реагенты прочно засохли на обуви. К тому же, если действительно чистить обувь регулярно, времени уходит меньше, чем на глобальную попытку отковырять от кроссовок многонедельные наслоения.
Для меня работает такая схема. После возвращения с улицы лучше сразу удалить заметную грязь, реагенты и воду/снег — чаще всего достаточно просто быстро протереть салфеткой. Потом, когда подсохнет, чистить специальным средством для спортивной обуви. Сейчас их очень много — у меня, например, Solemate. Мой уход за кроссовками довольно минималистичный: чистящая пенка и потом защитная пропитка от воды и грязи. Иногда по необходимости какой‑нибудь увлажняющий продукт для кожи. Очень помогает купить удобные перчатки (любые хозяйственные): зимой стоит беречь не только обувь, но и руки.
Также я стараюсь не забывать вставлять в обувь распорки, когда кроссовки не на ногах. В мокрые сезоны это особенно важно: влажная обувь легко деформируется, и поправить это потом обычно уже нельзя. Не обязательно покупать дорогие распорки из каких‑то экзотических деревьев, как иногда советуют в сети, подойдут и самые обычные — у меня почти все распорки пластиковые, из IKEA».
Хранение
Кроссовки рекомендуется хранить в сухом и темном помещении: под прямыми солнечными лучами они могут выцвести, а влажность испортит материал. Обувь можно убирать в родную коробку, шкаф или специальный бокс.
Возвращаясь к предыдущему пункту про чистку, лучше мыть кроссовки сразу после прихода домой, чтобы грязь в них не въелась. Отправлять кроссовки на хранение следует только после того, как они полностью высохнут. Для поддержания формы обуви можно вставлять внутрь распорки.
Водоотталкивающая пропитка Ekonika, 790 р.
Щетка Excellence, 390 р.
Чистящее средство Solemate, 750 р.
Кондиционер Tarrago, 640 р.
Чистящее средство DrMartens, 800 р.
Водоотталкивающая пропитка Tarrago, 590 р.
Щетка Jason Markk, 1290 р.
Распорки Crep Protect, 1290 р.
Полотенце из микрофибры Sole Fresh, 250 р.
Влажные салфетки для обуви Ecco, 290 р.
Шнурки с пропиткой Crep Protect, 840 р.
Очиститель для подошвы Tarrago, 690 р.