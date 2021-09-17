Марка с одним из самых эстетичных инстаграмов, что вы могли видеть.
Hempful создала в Харькове летом 2021 года фотограф Инна Постникова. В портфолио девушки — сотрудничество с Pangaia, L’Officiel и другими международными брендами. В своих работах Инна обычно показывает женственность и природную красоту тела своих героинь. Эта концепция прослеживается и в Hempful: Инна попыталась создать одежду, которая не выходит на первый план, а подчеркивает внешность ее обладательницы. Отличительная черта марки — конопля в качестве основного материала.
Hempful за 10 секунд
В название бренда заложены слова hemp (в переводе с английского «конопля») и soulful («душевный»), которые объединились в Hempful.
Конопля в качестве сырья была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, это натурально и экологически выращенное растение, которое дружелюбно к почве и возвращает 50–60% полезных элементов обратно в землю. Для ее выращивания необходимо меньше воды и площади, чем для других культур, а процесс преобразования в ткань меньше влияет на окружающую среду. Во-вторых, вещи из конопли неприхотливы в уходе, а сам материал обладает терморегулирующими свойствами, поэтому он дарит прохладу летом и согревает зимой. Закупают конопляную ткань в Нидерландах и Индии.
На этапе создания марки Инна сильно вдохновилась своим путешествием в Австралию, где она увидела, что к потреблению можно относиться ответственно. На визуал Hempful повлиял серфинг, пляж и образ salty hair girl — эта эстетика прослеживается в кадрах кампании бренда. Сейчас в каталоге Hempful — мягкие, простые и комфортные вещи: кроп-топы, платья-майки, свитшоты, широкие брюки и мини-юбки, а также вязаные комплекты. Все в кремовых оттенках.
Hempful всего несколько месяцев, но у бренда, помимо Украины и России, уже были заказы из США, Израиля, Австралии и ОАЭ. По словам команды, среди покупательниц много девушек творческих профессий.
В планах Hempful — выпуск мужской линейки и собственное производство, которое сейчас марка отдает на аутсорс. Если говорить о более смелых и глобальных мечтах — то это возрождение конопляного производства на Украине.
Приобрести вещи Hempful можно на сайте бренда с доставкой по всему миру. Диапазон цен — от $56 за кроп-топ до $260 за мини-юбку.