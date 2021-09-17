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Конопля в качестве сырья была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, это натурально и экологически выращенное растение, которое дружелюбно к почве и возвращает 50–60% полезных элементов обратно в землю. Для ее выращивания необходимо меньше воды и площади, чем для других культур, а процесс преобразования в ткань меньше влияет на окружающую среду. Во-вторых, вещи из конопли неприхотливы в уходе, а сам материал обладает терморегулирующими свойствами, поэтому он дарит прохладу летом и согревает зимой. Закупают конопляную ткань в Нидерландах и Индии.