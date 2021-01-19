Если даже хлопковые поля активно обрабатываются пестицидами, то про неэкологичность синтетической ткани и говорить не приходится. Компании по всему миру ищут альтернативу привычному сырью для тканей и чаще всего находят ее среди природных ресурсов. Разбираетесь ли вы в текстильных экотрендах и сможете ли угадать, из чего сделан материал на фото?