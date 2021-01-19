Если даже хлопковые поля активно обрабатываются пестицидами, то про неэкологичность синтетической ткани и говорить не приходится. Компании по всему миру ищут альтернативу привычному сырью для тканей и чаще всего находят ее среди природных ресурсов. Разбираетесь ли вы в текстильных экотрендах и сможете ли угадать, из чего сделан материал на фото?
Эту ткань делают из тропического растения. Какого?
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Визуально очень похоже на грубый лен, но на самом деле это…
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Оба этих растения используют в народной медицине. Но вот из какого еще и ткань делают?
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Что может стать сырьем для ткани — бобы или злаки?
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Питон или горбуша? Откуда взялась кожа с картинки?
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И горячий напиток заварил, и ткань сделал. Из чего?
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«Съесть нельзя носить». Что использовали для создания этой необычной ткани?
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И снова съедобное-несъедобное. Материалом для этого отрезка ткани послужил…
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Последний вопрос: этот похожий на кожу материал получился из…
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