Мы уже рассказывали о массовом интересе к кроссовкам в стиле 70-х. За последние пару лет самые разные бренды пополнили свой арсенал такими парами: кто‑то переосмыслил свои архивы, кто‑то выпустил совершенно новый силуэт. Из удачных примеров последних — кроссовки Lanvin Bumpr и Premiata Johnlow.

Очередная достойная внимания новинка — adidas Originlas Retropy E5. Кроссовки получили комбинированный верх из замши и текстиля, промежуточную подошву с амортизацией Ultraboost и привычный брендинг немецкого бренда. Среди расцветок выделяются яркая сине-оранжевая и минималистичная бело-серая

Несмотря на то что это новый силуэт, поклонникам немецкого бренда и знатокам его архивов пара покажется знакомой. Дизайн верха перекликается с относительно недавними кроссовками I-5923 (ранее известными как Iniki) и рядом раннеров adidas из 70-х.