Backyard Ceramics наконец представил коллекцию, которой дразнил подписчиков все лето. В нее вошли предметы сигнального ярко-оранжевого цвета — подставка под благовония, тарелка с рисунком, пепельница, кружка и значок. Все айтемы, кроме медного значка, выполнены из керамики.