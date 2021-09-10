Российский бренд вдохновился эстетикой городских сигнальных знаков.
Backyard Ceramics наконец представил коллекцию, которой дразнил подписчиков все лето. В нее вошли предметы сигнального ярко-оранжевого цвета — подставка под благовония, тарелка с рисунком, пепельница, кружка и значок. Все айтемы, кроме медного значка, выполнены из керамики.
1 из 5
2 из 5
3 из 5
4 из 5
5 из 5
Коллекцию уже можно приобрести на сайте Backyard Ceramics. Диапазон цен — от 600 р. за значок до 6000 р. за подставку для ароматических палочек.
Подробности по теме
Грибы, коты и черепа: как выглядят необычные сосуды для благовоний