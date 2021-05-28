Красивые решения на самый разный бюджет.
За последние пару лет камеры и подставки для благовоний заметно прибавили в популярности. Красивые изделия (как правило, из керамики) с необычным дизайном стали появляться в коллекциях у самых разных брендов. Какое‑то время с впечатляющими камерами в первую очередь ассоциировался японский бренд Neighborhood. Сейчас же достойные экземпляры можно найти в том числе у российских марок: к примеру, Ömankö или Wolee. Собрали сосуды и подставки — от классических до роскошных и даже эпатажных.
Wolee4990 р.
Flagstuff£335
Wtaps18 449 р.
Nemesis Now Ltd1150 р.
Neighborhood£123
Neighborhood x Motorhead40 049 р.
Neighborhood19 000 р.
Neighborhood20 000 р.
Yeenjoy Studio$280
Yeenjoy Studio$390
Yeenjoy Studio x Felt$320
Affix13 590 р.
Gucci12 735 р.
L’Objet£80
Fornasetti16 103 р.
Concrete Objects25 431 р.
Kuumba£200
BY.C2500 р.
The Incense of the West£18
Mr Green1827 р.
Ömankö7500 р.
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