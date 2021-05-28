Красивые решения на самый разный бюджет.

За последние пару лет камеры и подставки для благовоний заметно прибавили в популярности. Красивые изделия (как правило, из керамики) с необычным дизайном стали появляться в коллекциях у самых разных брендов. Какое‑то время с впечатляющими камерами в первую очередь ассоциировался японский бренд Neighborhood. Сейчас же достойные экземпляры можно найти в том числе у российских марок: к примеру, Ömankö или Wolee. Собрали сосуды и подставки — от классических до роскошных и даже эпатажных.

Wolee

4990 р.

Flagstuff

£335

Wtaps

18 449 р.

Nemesis Now Ltd

1150 р.

Neighborhood

£123

Neighborhood x Motorhead

40 049 р.

Neighborhood

19 000 р.

Neighborhood

20 000 р.

Yeenjoy Studio

$280

Yeenjoy Studio

$390

Yeenjoy Studio x Felt

$320

Affix

13 590 р.

Gucci

12 735 р.

L’Objet

£80

Fornasetti

16 103 р.

Concrete Objects

25 431 р.

Kuumba

£200

BY.C

2500 р.

The Incense of the West

£18

Mr Green

1827 р.

Ömankö

7500 р.
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