За последние пару лет камеры и подставки для благовоний заметно прибавили в популярности. Красивые изделия (как правило, из керамики) с необычным дизайном стали появляться в коллекциях у самых разных брендов. Какое‑то время с впечатляющими камерами в первую очередь ассоциировался японский бренд Neighborhood. Сейчас же достойные экземпляры можно найти в том числе у российских марок: к примеру, Ömankö или Wolee. Собрали сосуды и подставки — от классических до роскошных и даже эпатажных.