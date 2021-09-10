Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Меняет свои летние платья на шерстяные носки

Не нужно искать идеальную клетку для фланелевой рубашки — Ashish уже ее создал
Простой прием, который поможет подчеркнуть свежее окрашивание, — продублируйте оттенок волос в макияже глаз
Молодой бренд кроксов для тех, кто хочет чего‑то поэлегантнее

Анна Махорина

Копит на Peter Do

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды, и Proenza Schouler уже претендует на попадание в мой личный топ-3 (впрочем, как и всегда)
Интересный способ представить свою новую коллекцию
Miista в своей обычной манере не довольствуется полумерами: сказано квадрат — значит, квадрат
Balenciaga зачем‑то перевыпустил Triple S в новых оттенках, а Diet Prada уже подобрал идеальное сравнение

Ин Франк

Все еще инвестирует средства в куртки Carhartt WIP

Тот редкий случай, когда понравилась кепка с надписью
Напоминание: у Aimé Leon Dore один из самых красивых и интересных инстаграм-аккаунтов среди брендов
Engineered Garments снова объединился с Barbour. Как и в случае с предыдущими релизами сторон, получилось добротно
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Настоящий апсайкл, хозяйственные сумки и не только: инстаграм-находки редакторов «Красоты»
Настоящий апсайкл, хозяйственные сумки и не только: инстаграм-находки редакторов «Красоты»