Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Меняет свои летние платья на шерстяные носки
Анна Махорина
Копит на Peter Do
Ин Франк
Все еще инвестирует средства в куртки Carhartt WIP
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