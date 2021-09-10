Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Меняет свои летние платья на шерстяные носки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashish Gupta (@ashish) Не нужно искать идеальную клетку для фланелевой рубашки — Ashish уже ее создал

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INFRINGE Magazine (@infringemagazine) Простой прием, который поможет подчеркнуть свежее окрашивание, — продублируйте оттенок волос в макияже глаз

Анна Махорина Копит на Peter Do

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Proenza Schouler (@proenzaschouler) В Нью-Йорке стартовала Неделя моды, и Proenza Schouler уже претендует на попадание в мой личный топ-3 (впрочем, как и всегда)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от miista (@miista) Miista в своей обычной манере не довольствуется полумерами: сказано квадрат — значит, квадрат

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) Balenciaga зачем‑то перевыпустил Triple S в новых оттенках, а Diet Prada уже подобрал идеальное сравнение

Ин Франк Все еще инвестирует средства в куртки Carhartt WIP

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aimé Leon Dore (@aimeleondore) Напоминание: у Aimé Leon Dore один из самых красивых и интересных инстаграм-аккаунтов среди брендов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Engineered Garments Official (@engineered_garments_official) Engineered Garments снова объединился с Barbour. Как и в случае с предыдущими релизами сторон, получилось добротно