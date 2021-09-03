Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Не понимает, когда уже можно будет достать плюшевую шубу

Только представьте будущее, в котором съемки в журналах, лежащих в салонах красоты, выглядят так!
Украинский бренд показывает, как с помощью одной незамысловатой детали сделать брюки в тысячу раз интереснее

Анна Махорина

Снова проиграла битву «успей купить коллаб H&M»

Ader Error предлагает лечить осеннюю хандру цветотерапией
Модной хозяйке на заметку
Ура, на смену сезону «сандалии плюс носки» пришел сезон «лоферы плюс носки»!

Ин Франк

Доволен осенней погодой

Эта красивая куртка с обилием деталей — повод присмотреться к небольшому бренду Purple Hill. Подобные изделия представлены в арсенале марки в единственном экземпляре
Роскошные брюки из коллекции Comme des Garçons SS 2000. Вот это пэчворк. Вот это винтаж