Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Не понимает, когда уже можно будет достать плюшевую шубу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от INFRINGE Magazine (@infringemagazine) Только представьте будущее, в котором съемки в журналах, лежащих в салонах красоты, выглядят так!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KOZHUHAR (@kozhuhar_) Украинский бренд показывает, как с помощью одной незамысловатой детали сделать брюки в тысячу раз интереснее

Анна Махорина Снова проиграла битву «успей купить коллаб H&M»

Ин Франк Доволен осенней погодой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Purple Hill ™ (@purple_hill_) Эта красивая куртка с обилием деталей — повод присмотреться к небольшому бренду Purple Hill. Подобные изделия представлены в арсенале марки в единственном экземпляре