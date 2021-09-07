Аромат La Dompteuse Encagée уже появился на полках магазинов.

Французский парфюмерный бренд любит перезапускать свои классические ароматы или создавать причудливые лимитки, а вот основную коллекцию пополняет точечно. Этой осенью Serge Lutens выпускает новый цветочный аромат La Dompteuse Encagée.

Композиция новинки строится вокруг трех основных нот — франжипани, иланг-иланга и миндаля. Преимущественно духи пахнут сладко-сливочными тропическими цветами, напоминающими жасмин. Эта сладость слегка разбавлена горечью ореха, что дает пудровый эффект.

Парфюмерная вода Serge Lutens La Dompteuse Encagée уже появилась в магазинах Sephora в двух объемах. Флакон 50 мл обойдется в 13 000 р. без скидок, а 100 мл — в 19 450 р.