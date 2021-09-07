Необычная интерпретация силуэта Wallabee.
За годы сотрудничества Supreme и обувные классики Clarks Originals выпустили целый ряд добротных релизов. На подходе еще одна коллаборация сторон — вызывающая довольно неоднозначные эмоции.
В основу легла проверенная временем модель Wallabee. Пара сохранила узнаваемый силуэт, но вместо привычного верха получила плетеный, с прорезями на носках и боковых панелях. В релиз вошли четыре расцветки: черная, зеленая, розовая и бежевая. Не знаем, насколько такая обувь уместна в осенней Москве, зато на Черноморском побережье точно сойдете за отдыхающего.
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Новая коллаборация Supreme и Clarks Originals поступит в продажу в этот четверг, 9 сентября. Купить пару можно будет в фирменных магазинах нью-йоркского бренда, а также на официальном сайте.
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