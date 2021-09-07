В ближайшие два года звездная команда будет приезжать на матчи в костюмах французского модного дома
Футбол уже давно связан с миром моды. Просто раньше эта связь была не так очевидна. Например, болельщики со стажем наверняка помнят, что в бытность игроком «Милана» Андрей Шевченко подружился с Джорджио Армани и даже как‑то раз участвовал в показе его бренда.
С тех пор прошло много лет, в футболе стало еще больше звезд, еще больше денег и еще больше моды. За примерами больше не нужно далеко идти: Thom Browne и испанская «Барселона» выпускают совместную коллекцию с пиджаками и шортами, а итальянский «Ювентус» заключает партнерство с Loro Piana.
Очередной союз между мирами заключили Dior и французский «ПСЖ». Креативный директор модного дома Ким Джонс разработал для игроков как формальный, так и более расслабленный комплекты.
Информации пока не так много, но известно, что сотрудничество заключено на два сезона, начиная с текущего. Также уже можно посмотреть на эффектные черные костюмы, белоснежные сорочки с тонкими галстуками, а также на безупречные харрингтоны с символикой «ПСЖ».