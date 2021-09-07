Футбол уже давно связан с миром моды. Просто раньше эта связь была не так очевидна. Например, болельщики со стажем наверняка помнят, что в бытность игроком «Милана» Андрей Шевченко подружился с ​​Джорджио Армани и даже как‑то раз участвовал в показе его бренда.

С тех пор прошло много лет, в футболе стало еще больше звезд, еще больше денег и еще больше моды. За примерами больше не нужно далеко идти: Thom Browne и испанская «Барселона» выпускают совместную коллекцию с пиджаками и шортами, а итальянский «Ювентус» заключает партнерство с Loro Piana.