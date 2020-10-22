Thom Browne и футбольный клуб «Барселона» выпустили капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. В совместный релиз сторон вошли 12 позиций с символикой испанской команды. Особенно выделяются пиджак и шорты с гранатовой лентой и вышитой эмблемой на левой стороне. Помимо смелого костюма в коллекцию также вошли: белые рубашка и поло, яркий кардиган в цветах клуба, два шарфа (из шерсти и из кашемира), носки средней длины, напоминающие гетры, клатч и кошелек.