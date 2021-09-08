Журналистка Елена Бии уже 19 лет живет в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов. Она рассказала, чем местные жители окуривают одежды, зачем арабские мужчины ходят в салоны красоты раз в три дня и почему эмиратцы покупают отдельную машину для праздников и выходных.

Отношение к телу и внешности В Арабских Эмиратах очень много красивой спортивной молодежи. Это страна, в которой самые лучшие вещи делаются прежде всего для местных. Арабы с детства учатся в школах высшего разряда с большим разнообразием спортивных дисциплин. Отдельные шейхи, у которых часто огромные семьи, поощряют и финансируют разные виды спорта для детей и взрослых. Чаще всего традиционные: конный и парусный спорт, соколиная охота, гребля . То, как развивается местный спорт, туристы и экспаты могут наблюдать только в отношении мужчин. Ислам предполагает разделение полов во всех видах деятельности, поэтому у женщин свои клубы, секции и спортзалы — даже в большом спорте.

Есть эмиратки, которые профессионально занимаются гольфом, фигурным катанием, стрельбой, баскетболом, конным спортом, но, как правило, это скрыто от глаз общественности. Фотографировать их нельзя.

Такие спортсменки обычно участвуют в чемпионатах между арабскими странами, где соблюдаются все религиозные принципы. В каждом городе есть специальный женский пляж, огороженный высоким забором, где девушки загорают как хотят, многие ходят в бикини. Иногда можно встретить женщин в буркини — купальном костюме для мусульманок, который закрывает тело до запястий и щиколоток. У тех, кому 50 лет и больше, отношение к телу чисто «исламское»: его нельзя показывать, оно должно быть закрыто и у мужчин, и у женщин . Эти люди особо не занимались спортом, для них главными были религия и мораль. Страна образовалась только полвека назад, широкое образование начало внедряться не так давно, и разрыв между старым и новым поколениями огромен. Более молодые считают, что в человеке должно быть прекрасно все. Они тоже следуют исламу, но находятся как бы на другой его ступени: «Бог дал тебе тело, за которым надо ухаживать». Поэтому в ОАЭ очень развит уход за собой, начиная от занятий спортом и заканчивая массажами, спа-процедурами. Каждый хочет быть привлекательным. Эмиратцы обожают посещать спа. В каждом отеле есть роскошные салоны с отдельными комнатами для мужчин и женщин. Каталог услуг в них очень обширен, а цены варьируются от 100 до 1000 долларов. Ислам учит, что человека нельзя судить по физической форме, главное для арабов — душа. Люди, не подходящие под шаблонные представления о красоте, совершенно из‑за этого не переживают. Гораздо выше ценится ухоженность. Татуировки и пирсинг не приветствуются исламом, в стране даже не существует официальных тату-салонов. Считается, что бог дал человеку тело, которое изначально совершенно, и его нельзя дополнять, что‑то уменьшать или увеличивать. Однако молодое поколение умудряется делать маленькие татуировки или дополнительные проколы в ушах.

Яркий макияж и любовь к парфюмерии Тема косметики здесь тесно связана с темой гигиены. В стране такой климат, что с мая по октябрь стоят невыносимая жара и влажность, поэтому все принимают душ по два раза в день, дважды или трижды меняют одежду . Вся местная косметика рассчитана на то, чтобы скрывать запах пота. Традиционно после душа эмиратцы обливаются розовой водой, ополаскивают ею волосы. Тело приобретает характерный аромат, и все лишние запахи уходят. Также женщины сами делают дома бахурБлаговония из натуральных компонентов, которые жгут для получения ароматного дыма. и уникальные парфюмы. Самые популярные запахи — амбра и сандал. Готовые продукты расфасовывают или в обычные баночки из стекла, или в сосуды, украшенные камнями и кристаллами Сваровски.

Когда эмиратцы собираются выйти из дома, они зажигают благовония и окуривают одежды, чтобы ткань впитала запах.

Затем с ног до головы наносят на себя духи и одеколоны. За каждым арабом тянется шлейф сложного выразительного аромата. Арабские духи производят на масляной основе, поэтому они очень стойкие. Обычно их наносят во время религиозных праздников, а для ежедневного использования покупают дорогие европейские ароматы. Женщины обожают яркий интенсивный макияж, практически все молодые эмиратки ходят с накладными ресницами и пользуются дорогой декоративной косметикой — Chanel, Dior. А вот представительницы поколения 50+ часто не используют косметику вообще или отдают предпочтение местным косметическим продуктам, прежде всего сурьме. Это черный минеральный порошок, который женщины Аравийского полуострова используют как подводку или карандаш для век. Он плотно закрашивает линию роста ресниц и делает глаза «восточными». Сурьма подходит даже для лечения глаз, и некоторые оставляют ее на веках на ночь. Рынок косметики, одежды, обуви в ОАЭ перенасыщен. В стране придерживаются принципа «собрать все и отовсюду», это перекресток цивилизаций. Здесь огромное количество магазинов и брендов. Последние десять лет в Эмиратах стараются выводить на рынок местные бренды, причем их цены всегда завышены — местные жители привыкли покупать Chanel и Gucci, поэтому, создав свой продукт, оценивают его так же. При этом местные бренды очень качественные. Некоторые уже признаны на мировом уровне — например, марка косметики Shiffa.

Салоны раз в три дня и хна для всех Женщины не покрывают ногти гель-лаком либо же красят их для какого‑то мероприятия, а потом сразу убирают лак. Согласно некоторым трактовкам ислама, краска делает омовение при намазе недействительным. Большинство местных женщин достаточно религиозны, а это значит — молитва пять раз в день. Без преувеличения можно сказать, что в каждом из столичных небоскребов есть по парикмахерской. И мужчины, и женщины могут бесконечно ухаживать за собой. В любом мужском салоне наносят маски на лицо, делают массаж, подстригают брови.

Раз в три дня арабы аккуратно подравнивают растительность на лице, потому что модная эмиратская борода выглядит как трехдневная щетина.

Платок по законам шариата можно снимать только в пределах собственного жилья, находясь в кругу семьи, или среди женщин. Но многие эмиратки могут приспустить платок, набросить его на плечи и ходить по улицам с распущенными волосами. Еще 15 лет назад в женских салонах было трудно получить нормальную стрижку, потому что местные предпочитали длинные волосы, и парикмахеры (тогда они все были из Индии или Филиппин) привыкли ухаживать только за такой длиной. Можно было подравнять кончики или максимум сделать маску для волос. Сейчас ситуация изменилась: открылись арабские, французские, итальянские, русские парикмахерские, которые предоставляют десятки услуг и следуют современным трендам. Теперь молодые эмиратки любят осветлять волосы, делают короткие стрижки. Иногда под платком можно заметить очень объемную прическу: местные женщины любят скреплять волосы большими массивными заколками. Мужчинам нежелательно красить волосы в черный цвет, поэтому некоторые закрашивают седину хной. Женщины же часто используют хну, чтобы покрывать узорами руки практически до локтей. В эмиратской культуре, как и в арабской в общем, без этого не обходятся религиозные праздники или значимые события: например, поступление в университет или обручение. Процедура популярна в салонах красоты и стоит от 50 до 250 дирхам — чем сложнее и изощреннее узор, тем дороже (1 дирхам = примерно 20 рублей. — Прим. ред.). Иногда хну наносят даже на ступни.

Сумки Chanel и запрет на золото Если вы выйдете в город, то, конечно, увидите эмиратцев в закрепленных обручем платках на голове и кондурахТрадиционная арабская мужская одежда белого цвета., женщин — в абайяхТрадиционное арабское женское платье, обычно черного цвета.. В последние годы молодое поколение начало экспериментировать с оттенками и фасонами. Многие девушки уже ходят без традиционных нарядов, а старшее поколение, наоборот, обожает такие одежды. Все, что носят местные, всегда идеально чистое и дорогое. Абайя считается верхней одеждой. Увидеть, что носят под ней, можно только дома, если состоять с эмираткой в дружеских отношениях, или в чисто женских коллективах . Чаще всего под абайю надевают яркие платья, тоже закрытые до щиколоток и запястий.

Если смотреть на местных женщин на улице, первое, что бросается в глаза, — это очень дорогая сумка (Fendi, Chanel), очень дорогие часы (Cartier), очень дорогая обувь (как правило, на каблуках) и хороший макияж. Одеваются они экстремально модно даже в спортзал.

Мужчинам, в соответствии с религией, нельзя носить шелк и золото. Даже ультрабогачи носят серебряные обручальные кольца, хотя в руках у них при этом могут быть четки из рубинов .

Дорогие автомобили и отсутствие снобизма Молодое поколение в ОАЭ активно занимается предпринимательством. Страна уже преодолела тот уровень коммунизма, который был здесь 20 лет назад, когда все пользовались только «нефтяными» деньгами. Многие арабки работают, ведут свой бизнес. И женщины, и мужчины ездят на самых дорогих автомобилях — Land Rover, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche. Обычно у столичных жителей по две машины: помимо «повседневной» есть «нарядная» , на которой ездят по выходным и праздникам. По пятницам и субботам на главных улицах города образуются длинные пробки из люксовых и спортивных автомобилей, каждый из которых демонстрирует уровень богатства своего владельца или владелицы. Пешком ходят мало, только на маленькие расстояния — до ближайшего кафе или магазина. У местных нет такого понятия, как прогуляться, пройтись. Активность они обычно проявляют в спортзалах или путешествиях. Эмиратцы ездят буквально по всему миру, целыми семьями — с пятью детьми, бабушками, дедушками. Одеваются в таких случаях скромно, закрыто, но модно и современно. Несмотря на то, что у местных огромное количество денег, они придерживаются принципа «человек красит место, а не место человека». Эмиратцы не снобы.

Богатого араба, который ужинает в дорогом ресторане Emirates Palace, на следующий день можно встретить в столовой IKEA

Обеспеченная эмиратка, стоящая на кассе в Dolce & Gabbana, завтра может ходить по магазину, где продается какая‑нибудь мелочь по 3–10 дирхам. И она будет совершенно спокойна и уверена в себе в обоих местах. Живут местные, как правило, в виллах. Даже если жилище обставлено современной западной мебелью, везде обязательно должно быть два меджлиса — это отдельные гостиные для мужчин и женщин, оформленные в арабском стиле. В них обычно стоят низкие диваны с подушками, столики, чтобы принимать гостей и пить кофе. С интерьерами постоянно «играют» — арабы обожают раз в несколько лет полностью менять внутреннее убранство дома. В магазинах дорогой мебели из товаров составляют уже готовые комнаты. Местные очень часто приходят и говорят: «Мне вот эту комнату». Не все эмиратцы очень богаты. Здесь есть такая категория населения, как жители маленьких эмиратов (Умм-аль-Кувейн, Рас-аль-Хайма), а также бедуины, для которых правители в свое время построили целые поселки за городом. Они тоже живут в трехэтажных виллах, но их доходы отличаются от зарплат столицы или Дубая. В маленьких эмиратах жизнь простая, спокойная, провинциальная. Там могут ездить на старых тойотах и обставлять дом минимумом мебели, но при этом владеть, например, пальмовой рощей .